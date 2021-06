Marquinhos de plus en plus buteur

Buteur avec le PSG contre Manchester United, buteur contre le Bayern, buteur contre Manchester City cette saison en Ligue des champions… Marquinhos sait être là quand il le faut, défensivement mais aussi offensivement. Ajoutez un but à Nice, puis deux buts en mai 2021 contre Lens et Reims, et vous avez un défenseur central qui pèse devant la cage adverse. De plus en plus. Une tendance confirmée hier soir avec l’ouverture du score par le capitaine du PSG lors du Brésil-Venezuela (3-0). Marquinhos a donc inscrit le premier but de la Copa América. Et en renard des surfaces suite à un corner. L’occasion de se poser une question : Combien de buts Marquinhos a-t-il marqué pour le PSG ? L’homme aux 24 titres chez les Rouge & Bleu a marqué 31 buts en 323 matches joués jusqu’à présent. Une belle performance.

Buts de Marquinhos avec le PSG