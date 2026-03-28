Marquinhos de retour à l’entraînement avec le Brésil

À quelques jours du match amical face à la Croatie, le Brésil a pu voir son capitaine Marquinhos effectuer son retour à l’entraînement. Une bonne nouvelle pour le défenseur parisien.

En cette trêve internationale de mars où la plupart des sélections disputent des matchs amicaux, chaque entraîneur espère pouvoir retrouver ses joueurs à 100% de leur forme pour entamer le sprint final de la saison 2025-2026. Avec 18 joueurs convoqués durant cette coupure internationale, le PSG surveille donc avec attention l’état de forme de ses internationaux. Sélectionné avec le Brésil pour les deux rencontres amicales face à la France et la Croatie, Marquinhos a dû déclarer forfait pour le premier match face aux Bleus en raison d’une fatigue musculaire aux ischio-jambiers apparue mardi.

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Marquinhos présent à l’entraînement du jour

Mais à quelques jours du match face à la Croatie (dans la nuit de mardi à mercredi), Carlo Ancelotti a reçu une bonne nouvelle. En effet, comme le montre Globo Esporte via son compte X, le capitaine parisien a retrouvé le chemin de l’entraînement avec ses coéquipiers ce samedi. Reste désormais à savoir si le défenseur de 31 ans sera apte pour le match face à la Croatie, dans la nuit de mardi à mercredi. Pour rappel, le PSG retrouvera la compétition le vendredi 3 avril avec la réception du Toulouse FC (20h45 sur Ligue 1+) en ouverture de la 28e journée de Ligue 1.