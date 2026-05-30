Marquinhos : « Depuis le premier jour, on a montré qu’on voulait la gagner »

Le PSG est entré dans la légende en remportant sa deuxième Ligue des champions face à Arsenal (1-1, 4-3 TAB). Une performance légendaire des Parisiens.

Le PSG l’a fait. Dans un match disputé et indécis face à Arsenal, le club de la capitale est parvenu à s’imposer au bout de la séance des tirs au but (1-1, 4-3 TAB). Une performance historique de la part des Rouge & Bleu, qui remportent ainsi leur deuxième Ligue des champions consécutive. Après la rencontre, le capitaine parisien, Marquinhos, a exprimé sa joie au micro de Canal+.

« C’est une émotion différente, on est passés de 0 à 2 en un an avec le back to back. Depuis le premier jour, on a montré qu’on voulait la gagner. Le coach avait dit en début de saison que c’était dur de gagner, encore plus deux fois de suite, qu’il fallait se remettre dans le truc. C’était ça l’objectif de la saison. On avait une équipe complète, on l’a montré encore aujourd’hui. Même les entrants ont fait le boulot, Ramos, Beraldo, même en allant tirer les tirs au but. L’ambiance au Parc devait être incroyable. Merci Paris, profitez bien avec modération, ne faites pas le bordel ! »