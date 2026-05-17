Marquinhos, derby parisien… Les chiffres avant PFC / PSG

Ce dimanche soir (21 heures, Ligue 1 + 3), le PSG se déplace au Paris FC pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Champion de France, le PSG va jouer son dernier match de la saison en Ligue 1 ce dimanche soir avec le troisième derby parisien de la saison contre le Paris FC. Une heure avant d’affronter le PFC, Marquinhos soulèvera le trophée de champion de France. Ce sera son onzième personnel, soit plus que Saint-Étienne (10) et Marseille (9). Comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu, il y aura 28 champions de France au sein de l’effectif du club de la capitale cette saison. Entré en jeu contre Lens, Dimitri Lucea est devenu le 28e joueur à joué au moins un match en championnat cette saison.

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Le PSG aime jouer à l’extérieur

Le PSG aime marquer. Le club de la capitale reste en effet sur 26 matches officiels avec au moins un but marqué. En Ligue 1, il a fait trembler les filets à au moins une reprise lors de ses 19 derniers matches. Il est aussi solide en défense avec dix-huit clean sheets en Ligue 1 cette saison. Il n’avait pas fait mieux depuis la saison 2020-2021 et ses dix-neuf clean sheets en 38 matches de championnat. À l’issue de la saison, le PSG aura le meilleur bilan à l’extérieur. S’il l’emporte contre le Paris FC ce soir, il aura récolté 38 points à l’extérieur cette saison en Ligue 1. Son dauphin, Lille, en a remporté 32. Ce soir, Luis Enrique va égaler un record de Laurent Blanc sur le banc des Rouge & Bleu. Il va en effet diriger le Paris Saint-Germain pour la 173e fois depuis son arrivée en 2023 et égaler le record du club détenu par Laurent Blanc (173 matches consécutifs de 2013 à 2016). Ce Paris FC / PSG sera le quinzième derby parisien du PSG, en prenant en compte les rencontres face au Racing Paris. Le bilan est de cinq victoires, cinq nuls et quatre défaites.