Marquinhos devrait encore manquer plusieurs matches du PSG

Touché au quadriceps dans les dernières secondes du Classico le 21 septembre, Marquinhos ne devrait pas revenir tout de suite à la compétition avec le PSG.

En ce début de saison 2025-2026, le PSG n’est pas épargné par les blessures. Marquinhos, le capitaine des Rouge & Bleu, avait été victime d’une blessure au quadriceps gauche dans la toute dernière action du Classico. Son indisponibilité avait été estimée entre deux et trois semaines.

Une absence plus longue que prévu

Mais selon les informations de L’Equipe, le numéro 5 du PSG devrait rester un peu plus longtemps que prévu en soins. Marquinhos devrait en effet déclarer forfait pour les deux prochains matches du PSG contre Strasbourg vendredi soir (20h45, Ligue 1 +) dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1 et la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions avec le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen (21 octobre, 21 heures, Canal Plus).