Une nouvelle journée de la trêve internationale concernait certains joueurs du PSG hier soir. Marquinhos et Donnarumma ont participé aux victoires du Brésil et de l’Italie alors que Fabian Ruiz est resté sur le banc lors de la démonstration de l’Espagne contre Chypre…

Brésil – Marquinhos

Après sa démonstration face à la Bolivie la semaine dernière (5-1), le Brésil se déplaçait au Pérou hier dans le cadre de la deuxième journée des Eliminatoires à la Coupe du monde 2026. Comme contre les Boliviens, Marquinhos était titulaire dans la défense centrale de la Seleçao. Dans une rencontre qu’il a dominé et où il a vu deux de ses buts refusés pour hors-jeu, le Brésil s’en est remis à un coup de tête du capitaine du PSG sur un corner de Neymar à la 89e minute de jeu. Le défenseur central, avec son septième but en 80 sélections, a donc offert un succès précieux à sa sélection, qui débute parfaitement ses Qualifications à la Coupe du monde du 2026. Lors de ses deux prochains matches, la Seleçao recevra le Venezuela, le 12 octobre, à Manaus et se déplacera à Montevideo pour affronter l’Uruguay, le 17 octobre.

Uruguay – Manuel Ugarte

Autre joueur sud-américain du PSG concerné par un match hier, Manuel Ugarte avec l’Uruguay. Après sa victoire contre le Chili samedi dernier (3-1), la Céleste se déplaçait en Equateur dans le cadre de la deuxième journée des Eliminatoires à la Coupe du monde 2026. Mais malgré l’ouverture du score, l’Uruguay s’est inclinée contre les Équatoriens après un doublé de Felix Torres (45e+5, 61e), qui avait répondu à Agustin Canobbio (38e). Titulaire, Manuel Ugarte a joué toute la rencontre et a encore offert une très belle prestation, avec notamment sept interceptions, trois tacles réussis sur trois et cinq duels gagnés. L’Uruguay devra se relancer lors de la prochaine fenêtre internationale avec des rencontres contre la Colombie le 12 octobre et le Brésil le 17 octobre.

Italie – Gianluigi Donnarumma

Chahuté par la presse italienne à la veille de la rencontre contre l’Ukraine, expliquant qu’il n’avait pas progressé et que sa place de numéro 1 en sélection était menacée, Gianluigi Donnarumma était titulaire contre les Ukrainiens lors de la sixième journée des qualifications à l’Euro 2024. Après un nul contre la Macédoine du Nord (1-1), l’Italie devait se relancer, à domicile. Et c’est chose faite avec une victoire contre l’Ukraine (2-1) grâce à un doublé de Davide Frattesi (12e, 29e). Auteur d’une bonne prestation, le gardien du PSG a été copieusement sifflé par une partie de San Siro avant le match et dès qu’il touchait le ballon. Les supporters milanais ne comprennent toujours pas son choix de quitter l’AC Milan, libre de tout contrat, pour rejoindre le PSG durant l’été 2021. Une partie du public a tenté de riposter en acclamant le portier sans parvenir à masquer la bronca. Prochains matches pour l’Italie, la réception de Malte le 14 octobre avant un déplacement périlleux en Angleterre le 17 octobre.

Italie U21 – Cher Ndour

Depuis le début de la saison, Cher Ndour n’a joué que cinq minutes avec le PSG, lors de la victoire contre Lyon (1-4) juste avant la fenêtre internationale. Convoqué avec l’équipe U21 de l’Italie, il a pu jouer lors de cette trêve internationale. Entré en jeu à la 60e minute de jeu, pour sa première dans cette catégorie, contre la Lettonie vendredi dernier (0-0), il était cette fois-ci titulaire contre la Turquie. Il a participé à l’intégralité de la victoire italienne contre les Turcs (0-2). Une bouffée d’oxygène pour lui, qui risque d’avoir un faible temps de jeu avec le PSG dans les semaines à venir, lui qui n’a pas été intégré à la liste de la Ligue des Champions des Rouge & Bleu.

Espagne – Fabian Ruiz

Titulaire et très bon, avec une passe décisive à la clé, lors de l’impressionnante victoire de l’Espagne contre la Géorgie (1-7) la semaine dernière, Fabian Ruiz n’était pas titulaire contre Chypre hier soir. Le numéro 8 du PSG est resté sur le banc et n’a pas participé au nouveau festival de la Roja contre les Chypriotes (6-0). Un nouveau large succès grâce à des buts de Gavi (18e), Merino (33e), Joselu (70e), Ferran Torres (73e, 83e) et Baena (77e). Les Espagnols rejoueront en octobre contre l’Ecosse, le 12 et la Norvège, le 15.

Costa Rica – Keylor Navas

Doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG cette saison, Keylor Navas a joué ses premières minutes officielles de l’exercice 2023-2024 avec le Costa Rica lors de cette trêve internationale. Après sa belle performance lors de la victoire des Costariciens contre l’Arabie saoudite vendredi dernier (3-1), il n’a rien pu faire contre les Émirats arabes unis. Le Costa Rica s’est lourdement incliné (4-1).

Maroc – Achraf Hakimi

Dans un moment difficile, après le tremblement de terre dans la région de Marrakech qui a fait presque 3000 morts, le Maroc affrontait le Burkina Faso lors d’un match amical à Lens hier soir. Titulaire dans le couloir droit de la défense marocaine, Achraf Hakimi a participé à toute la rencontre remportée par les Lions de l’Atlas grâce à un but d’Azzedine Ounahi (36e).

Pour rappel, la France s’est incliné contre l’Allemagne, en match amical hier (2-1). Seul joueur du PSG titulaire, Randal Kolo Muani n’a pas réalisé un grand match. Il a été remplacé à la 64e minute par Marcus Thuram. Ousmane Dembélé est entré en jeu au moment où son coéquipier du PSG a quitté la pelouse alors que Lucas Hernandez et Kylian Mbappé, laissé au repos après une gêne au genou, sont restés sur le banc.