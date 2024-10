Marquinhos : « En C1, il faut faire beaucoup plus que ça »

Pour son deuxième match de Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’Emirates Stadium contre Arsenal (2-0). Les Parisiens ont une nouvelle fois manqué de réalisme.

Ce mardi soir, le PSG retrouvait la Ligue des champions avec le déplacement à Londres pour y défier Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans une rencontre où il a eu le ballon, le club de la capitale n’a pas réussi à se montrer dangereux devant le but et a vu Arsenal marquer deux buts sur deux approximations de Gianluigi Donnarumma (2-0). Au micro de Canal Plus, Marquinhos est revenu sur cette défaite.

« On était venu ici pour faire un bon match, on n’a pas réussi »

« Je pense que cela a été un début de match compliqué pour nous. On n’arrivait pas à sortir de leur pressing. On a mis du temps pour bien presser. On a fait des erreurs que l’on a payées avec les buts. Ils ont profité de nos faiblesses avec deux buts sur des centres. Ce match va nous servir pour nous améliorer pour la suite. On était venu ici pour faire un bon match, on n’a pas réussi à le faire dès le début du match. C’était compliqué. En deuxième mi-temps, on était un peu mieux, un peu plus agressif. On a réussi à jouer dans leur camp. C’est ce que l’on aurait dû faire en première mi-temps. Sur les matches qui suivent, même à l’extérieur, il faut faire ce que l’on sait faire. On est une équipe qui joue au ballon, qui aime bien avoir la possession du ballon, qui essaye d’attirer l’adversaire pour ouvrir les espaces. On n’a pas su le faire en début de match. Je pense qu’ils ont bloqué le match en première mi-temps avec les deux buts. Un manque d’impact athlétique ? Toutes les équipes ont des points forts et des points faibles. On travaille beaucoup ça, des choses que l’on doit travailler. On a travaillé hier, avant-hier. On a fait une erreur et on a concédé le but. Je pense qu’il faut savoir surtout jouer sur les domaines où on est mieux. En deuxième mi-temps, on a montré ce que l’on peut faire, même à l’extérieur et contre des grandes équipes. On doit faire plus mal. On a beaucoup le ballon, mais on a manqué de mouvement pour trouver des espaces, être plus agressif, essayer de marquer des buts. On a eu le ballon en deuxième période, mais on a eu très peu d’occasions. Je pense que pour la Champions League, il faut que notre équipe sache qu’il faut faire beaucoup plus que ça. »