Marquinhos encore dans l’histoire, Mendes centenaire

Ce dimanche, le PSG s’est imposé contre l’AS Monaco lors du Trophée des champions. Avec un nouveau trophée, Marquinhos est entré dans l’histoire du PSG et du football français.

Le PSG a remporté son premier trophée de la saison ce dimanche avec sa victoire contre l’AS Monaco lors du Trophée des champions (1-0). Dans un match qu’il a totalement maîtrisé, le club de la capitale s’est imposé en toute fin de rencontre grâce à un but d’Ousmane Dembélé. Titulaire en défense centrale au côté de Willian Pacho, Marquinhos a soulevé le trophée à l’issue de la rencontre. Le capitaine parisien a remporté son 31e trophée depuis qu’il a rejoint les Rouge & Bleu en 2013.

A voir aussi : TDC – Les notes des joueurs du PSG

Comme le rapporte le PSG sur son site internet, l’international brésilien est devenu le joueur le plus titré de l’histoire du PSG. Il est également le joueur le plus titré du football français. Dans le détail, 9 titres de champion de France, 7 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 9 Trophées des Champions. Il efface ainsi des tablettes, son ancien coéquipier Marco Verratti, qui avait remporté 30 trophées lors de son passage au PSG. Titulaire dans le couloir gauche de la défense parisienne, Nuno Mendes a disputé son 100e match avec le PSG. En 100 rencontres, il a inscrit quatre buts et délivré onze passes décisives. Il a également remporté six trophées (trois Championnats de France (2022, 2023, 2024), une Coupe de France (2024)et deux Trophées des champions (2022, 2024).