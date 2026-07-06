Marquinhos énigmatique sur son avenir en sélection

Après l’élimination du Brésil en huitième de finale de la Coupe du monde 2026, le capitaine du PSG, Marquinhos, s’est montré énigmatique quant à son avenir en sélection.

Quintuple vainqueur de la Coupe du monde, le Brésil n’ajoutera pas une sixième étoile à son maillot. Peu convaincante depuis le début de la compétition, la Seleção brasileira ne verra pas les quarts de finale de ce Mondial 2026. Opposée à la Norvège en huitième de finale, l’équipe de Carlo Ancelotti a déçu avec une élimination précoce. De quoi remettre en question l’avenir de plusieurs cadres en sélection.

« Je peux comprendre si le coach veut tourner la page »

Et cela pourrait notamment concerner Marquinhos (32 ans). Après la défaite du Brésil, le capitaine du PSG s’est montré énigmatique au sujet de son avenir en sélection : « Le pays, c’est une convocation, on ne peut pas dire non. La prochaine Coupe du monde est dans quatre ans, j’aurai 36 ans, ça sera très difficile pour moi de continuer à ce haut niveau. Il y a des jeunes qui vont arriver et qui vont nous forcer à être encore meilleurs qu’aujourd’hui », a déclaré l’international brésilien au micro de beIN SPORTS, avant de poursuivre. « Je profite au maximum des matchs avec Paris et pour la sélection. On verra après. Nous, les plus expérimentés, on prend la responsabilité de ce match-là et de cette défaite pour que la nouvelle génération puisse être tranquille pour la prochaine Coupe du monde et qu’elle arrive dans les meilleures conditions. On a un coach (Carlo Ancelotti) qui peut montrer le chemin pour qu’on puisse arriver dans les meilleures conditions dans quatre ans. On verra pour la suite. La sélection, c’est une convocation, on ne dit jamais non, mais je peux comprendre si le coach veut tourner la page. »

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🎙️ Marquinhos énigmatique sur son futur en sélection ! pic.twitter.com/5amX5vshbR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 6, 2026