Marquinhos et le PSG ne voulaient pas être la mauvaise surprise des 32es de finale

Dans un match qu’il s’est rendu difficile, le PSG a réussi à s’imposer contre Châteauroux grâce à des buts en fin de match de Carlos Soler (78e) et Juan Bernat (91e). Sans la manière, l’essentiel est là, les Rouge & Bleu sont qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe de France.

Privé de plus de neuf joueurs, Christophe Galtier a dû aligner une équipe remaniée avec trois titis, Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery. Dans un match poussif, le PSG a du attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour s’imposer grâce à des buts de ses Espagnols Carlos Soler et Juan Bernat. Le PSG avance dans son intention de retrouver la victoire dans cette compétition dont il est le recordman de titres (14). Au micro de BeIN Sports 1, Marquinhos est revenu sur ce succès poussif des Parisiens.

« Je me sens à la maison »

« On savait qu’il y avait des joueurs qui ont joué en Ligue 1. On a essayé de bien démarrer, on a eu un relâchement en fin de première mi-temps. Après, on est revenu dans le match en seconde période et c’était mieux. On s’est dit dans le vestiaire que le PSG, il ne faut pas qu’il perde deux fois de suite. Il fallait rebondir et donner une bonne réponse. La réponse elle est là. En Coupe de France, il y a toujours des surprises. Il ne fallait pas lâcher et il ne fallait pas que la surprise soit contre nous. Rester au PSG ? J’espère. Comme je l’ai dit, ça avance très bien et je suis content. Je reçois beaucoup de soutien des supporters parisiens, ça fait plaisir. Je me sens à la maison. J’espère continuer aussi.«