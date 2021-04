Demain soir (21 heures, RMC Sport 1), le PSG reçoit Manchester City dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Comme il l’a expliqué en conférence de presse, Mauricio Pochettino pourra compter sur la quasi-totalité de son groupe. En effet, seul Juan Bernat (en reprise et pas dans la liste UEFA) et Alexandre Letellier sont indisponibles. Quasiment la première fois que le technicien argentin pourra compter sur pratiquement toutes ses forces vives et ça au meilleur des moments. Blessé lors du quart de finale aller contre le Bayern Munich, Marquinhos est revenu à l’entraînement collectif cette semaine et sera dans le groupe pour demain assure le journaliste Saber Desfarges. Ce sera également le cas de Kylian Mbappé, qui avait reçu une béquille contre Metz (1-3) ce week-end. Mauricio Pochettino qui va convoquer un groupe de 25 joueurs pour ce match contre City, avec encore quelques titis parisiens comme les jeunes gardiens Saïdani et Randriamamy.

Le groupe parisien pour PSG / City

Gardiens (4) : Navas, Rico, Randriamamy, Saïdani

Défenseurs (8) : Marquinhos, Kimpembe, Florenzi, Dagba, Kehrer, Diallo, Kurzawa, Bakker

Milieux (6) : Danilo, Gueye, Herrera, Rafinha, Verratti, Paredes

Attaquants (7) : Sarabia, Draxler, Di Maria, Icardi, Kean, Mbappé, Neymar