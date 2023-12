À quelques jours de l’échéance importante face au Borussia Dortmund, le PSG a de grandes chances de voir le retour de son capitaine, Marquinhos. Une décision reste encore à prendre pour Warren Zaïre-Emery.

Les prochains jours seront importants pour le PSG. Quatre jours après son match de Ligue 1 face au FC Nantes (ce samedi à 21h), le club de la capitale disputera une rencontre décisive pour son avenir européen face au Borussia Dortmund, le mercredi 13 décembre. Et pour cela, Luis Enrique espère compter sur le retour de certains joueurs importants. Si les absences de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont déjà actés, les retours de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery pourraient faire un grand bien en défense et dans l’entrejeu. Respectivement blessés aux ischio-jambiers et à la cheville, le Brésilien et le Français avaient repris une partie de l’entraînement ce mercredi. Et ce jeudi, ils ont de nouveau participé à la séance collective, comme le rapporte Le Parisien.

À voir aussi : PSG : A la découverte du nouvel actionnaire du club, Arctos Partners

🚨📱 🔙 with the guys



Warren Zaire-Emery annonce son retour avec le groupe ✨🔴🔵 pic.twitter.com/SiueOk9m75 — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 7, 2023

Une décision lundi pour Zaïre-Emery ?

Après avoir passé dix jours à soigner sa blessure, les signaux sont plutôt positifs pour le capitaine du PSG et « les prochains jours permettront de déterminer avec certitude s’il pourra tenir sa place en Allemagne mercredi. » De son côté, L’Equipe rapporte que le Brésilien de 29 ans a participé à une grande partie de la séance du jour et postule pour apparaître dans le groupe face au FC Nantes ce samedi, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1.

En revanche pour Warren Zaïre-Emery, les certitudes sont moindres. Alors qu’il devait être absent jusqu’à la trêve hivernale, comme annoncé par le communiqué médical du club le 20 novembre dernier, le néo-international français a retrouvé ses partenaires à l’entraînement ce mercredi. « S’il s’est senti bien durant la séance de mercredi, il n’a pas non plus forcé son retour et n’a pas pris part à l’opposition », précise LP. Mais à l’approche du rendez-vous européen face au BVB, l’idée de son retour pour cette rencontre n’a pas encore été prise. « Pour l’heure, l’idée est encore de prendre le temps afin de gommer les quelques zones d’ombre entourant son état physique. » Selon le ressenti du Titi, une décision quant à sa participation pourrait être prise lundi prochain, soit à la veille du départ des Rouge & Bleu pour l’Allemagne, conclut le quotidien francilien.