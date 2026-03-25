Marquinhos évoque un possible retour au Brésil après le PSG

Au PSG depuis l’été 2013, Marquinhos ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Il a évoqué la possibilité d’un retour au Brésil, lui qui a encore deux ans de contrat au PSG.

Capitaine du PSG, Marquinhos est encore un titulaire indiscutable lors des grands matches du club de la capitale malgré le recrutement de concurrents à son poste. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, l’international brésilien ne serait pas contre finir sa carrière au sein des champions d’Europe. Mais la possibilité de terminer sa carrière dans son pays natal est aussi une possibilité. Présent en conférence de presse, le numéro 5 du PSG a été questionné sur la possibilité de le voir rejouer dans le championnat brésilien.

« J’ai encore deux ans de contrat avec le PSG et ensuite nous verrons »

« J’ai encore deux ans de contrat avec le PSG et ensuite nous verrons. Je veux bien revenir au Brésil. Et, au Brésil, il y a beaucoup de pression, surtout dans l’équipe dans laquelle j’aimerais revenir, qui est Corinthians. C’est le club qui m’a ouvert des portes, là où tout a commencé. J’y suis très attaché et je serais ravi de porter à nouveau ce maillot« , lance Marquinhos dans des propos relayés par UOL Esporte. Deux jours avant d’affronter la France, le capitaine du PSG a de nouveau été dispensé de l’entraînement avec la Seleçao selon Globo Esporte. Il est resté en salle de musculation pour effectuer des exercices spécifiques. Le média auriverde conclut en indiquant qu’il n’est pas encore forfait pour le match contre les Bleus mais qu’il reste incertain.