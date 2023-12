Marquinhos fait le bilan de la phase de poules de C1 du PSG

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Dans un groupe relevé, le club de la capitale a terminé deuxième. Il y a eu des affiches difficiles à négocier, surtout à l’extérieur. Avant d’affronter la Real Sociedad en huitièmes de finale, Marquinhos revient sur la phase de poules de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain auprès de PSG.FR

L’ambiance du Parc des Princes

« Le Parc c’est notre force. On se sent bien et très confiant quand on a nos supporters avec nous, avec cette ambiance de fou durant tous les matches de poules à la maison. Même à l’extérieur ils étaient là, mais le Parc ça reste spécial. On est costaud, on est fort, on a fait deux bons résultats, et puis ce but à la dernière seconde contre Newcastle, ça montre la force de cette ambiance au Parc des Princes et de nos supporters. Je pense que commencer une saison européenne avec un tifo merveilleux et une ambiance folle, on le sent à chaque ballon qu’ils sont présents, à nous pousser à chaque fois. C’est ce qui montre notre force, il faut que ce soit comme ça tout le temps, c’est très important d’avoir cette force supplémentaire avec nous. »

Le 8e contre la Real Sociedad

« Nous allons avoir deux matches importants, mais nous connaissons notre force à la maison. Pour ce premier match qui sera à domicile, il faudra vraiment pousser, être confiant, mettre tout en œuvre pour décrocher un très bon résultat. Parce que c’est aussi notre force. »

La méthode Luis Enrique

« C’est un coach qui essaye toujours de nous rendre plus forts et plus sereins. Ça passe par avoir le ballon. Il faut être confiant quand nous avons la possession, on peut faire très mal à l’adversaire. Nous sommes une équipe qui essaye toujours de presser le porteur du ballon. Si tu veux avoir le ballon, tu dois beaucoup courir, tu dois savoir comment presser l’adversaire. On a beaucoup travaillé là-dessus depuis l’arrivée de Luis Enrique. Et il nous dit qu’il faut valoriser ces moments où nous avons le ballon, parce que plus nous avons la possession, moins nous sommes en danger.

Mais il faut aussi savoir se créer des occasions, et nous le faisons bien depuis un bon moment maintenant. Il y a deux phases, la possession dans notre camp, et la possession dans le camp adverse. Je pense que le coach nous a amené sur la bonne voie, même s’il a des choses à améliorer, nous avons aussi beaucoup de choses à valoriser dans cette phase de poules. On a une belle base de travail pour aborder la suite de la compétition au printemps. »

Son regard sur le style de jeu de l’équipe

« Je pense qu’en début de saison il y a eu beaucoup de nouveauté, à commencer par les idées de jeu du coach. Et il y avait beaucoup de nouvelles choses à apprendre. On l’a ressenti dès les premiers entraînements. L’équipe a eu besoin aussi de se connaître un peu plus durant ces expériences européennes, je pense que nous avons eu une bonne progression même si nous avons fini la phase de poules avec deux matches nuls.

Mais j’aime ce que nous avons appris dans cette campagne européenne. Quand on voit le groupe, les équipes qu’on a joué, nous sommes une des équipes qui s’est créé le plus d’occasions. Alors que nous avons joué contre de grands adversaires, qui savent bien défendre et qui sont fortes tactiquement. Nous avons tiré sur le poteau plusieurs fois, les gardiens adverses ont fait beaucoup d’arrêts, et nous avons aussi une marge de progression offensivement, mais ça montre la valeur et la force de notre équipe. »