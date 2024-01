Ce samedi soir, le PSG a obtenu sa qualification en 8es de finale de Coupe de France après son succès maîtrisé face à l’US Orléans (1-4). Une performance saluée par le capitaine Marquinhos.

Recordman de la compétition, le PSG aura à coeur de soulever la Coupe de France pour la première fois depuis 2021. Avant cela, le club parisien doit encore passer par plusieurs étapes. Et ce samedi soir, les hommes de Luis Enrique étaient opposés à l’US Orléans, club de National 1. Sans être brillant mais en se montrant sérieux, le champion de France n’a pas eu de mal à se qualifier pour la suite de la compétition après son succès sur le score de 1-4. Titulaire et capitaine, Marquinhos est revenu sur la prestation de son équipe, au micro de beIN SPORTS 1.

Qu’a-t-il pensé de la prestation de l’équipe ?

« C’était bien. On connaît le contexte de ce match de Coupe de France, venir dans un endroit où on n’a pas beaucoup l’habitude, avec une belle ambiance. Il fallait bien démarrer le match et tout de suite débloquer le score parce qu’on sait que certaines équipes arrivent à tenir le 0-0 jusqu’aux tirs au but ou sinon marquer sur un contre ou un corner comme on a subi aujourd’hui. C’est la Coupe de France et c’est l’un de nos objectifs. Ce sont des matches de 90 minutes sans prolongations, alors il faut être très performant et avec le résultat surtout. Et c’est ce qu’on a réussi à faire aujourd’hui, on est venus chercher ce résultat pour avancer dans cette étape de Coupe de France. »

Un peu moins de cohésion au milieu de terrain ?

« Oui c’est vrai, après ils ont mieux défendu après le premier but. En milieu de première mi-temps, ils arrivaient à mieux presser, nous, on avait plus de difficulté à trouver les espaces qu’on trouvait en début de match. On avait plus d’espaces sur le côté gauche avec Kolo et Marco (Asensio) et sur le côté droit on avait beaucoup moins d’espaces. Soler peu sollicité ? Oui c’est ça, sur le terrain on voit d’autres choses que vous ne voyez pas depuis les tribunes. C’est difficile pour moi de donner un ballon à quelqu’un qui est tout seul face à deux, trois défenseurs. J’essaye toujours de donner le ballon où mon coéquipier va pouvoir avancer et faire quelque chose. Le coach a essayé de réorganiser en deuxième mi-temps avec des mouvements qui nous ont beaucoup plus libéré les espaces. Un match, c’est 90 minutes, il faut profiter du moment qu’on a. On en a profité en première période sur le côté gauche parce que c’était plus ouvert. Sur le côté droit, on avait plus de difficulté car ils pressaient mieux. »

La Coupe de France, l’un des objectifs concrets du PSG cette saison ?

« Oui c’est vrai, il faut aller la chercher. On sait que ça fait très mal quand on ne la gagne pas. Ça fait des années que je suis ici et je sais comment elle est valorisée en France. Toute cette beauté de la Coupe de France avec les petites équipes qui nous donnent souvent beaucoup de travail. Il faut venir ici et surtout respecter l’adversaire à ce moment de la saison qui est important avec l’arrivée des matches à enjeux. On va enchaîner trois matches par semaine, alors c’est une bonne préparation pour cette fin de saison qui va arriver. »