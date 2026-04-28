Marquinhos : « Il faut aller là-bas avec la bonne mentalité et gagner »

Dans un match complètement fou, le PSG s’est imposé contre le Bayern Munich (5-4) et a pris une légère option pour la finale. Il faudra aller chercher la qualification à Munich.

Le PSG et le Bayern Munich ont offert un magnifique spectacle aux supporters du Parc des Princes lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens et Bavarois ont fait trembler les filets à neuf reprises (5-4). Le PSG a pris un léger avantage qu’il devra conserver dans une semaine à l’Allianz Arena. Au micro de Canal Plus Foot, Marquinhos a évoqué ce match complètement fou.

« C’était un beau match de football »

« Je pense que tous les amoureux du foot ont kiffé regarder. Nous, sur le terrain, c’était un vrai plaisir de jouer ce match. Ce sont des matches que l’on rêve de jouer pendant toute l’année, que l’on rêve quand on est enfant. C’est comme ça, ils ont ouvert le score, après on est revenu. On a élargi le score, eux sont revenus. Ce sont deux équipes qui ont cette mentalité de ne rien lâcher, de toujours presser, de toujours aller vers l’avant. C’était un beau match de football. Et ça va être comme ça la-bas. On a ce petit avantage mais il faut aller là-bas avec la bonne mentalité et aller gagner là-bas. Comment va Achraf ? Je ne sais pas encore. On va attendre les informations. Sur le terrain, il a parlé de crampes, je ne sais pas si c’est l’ischio ou le mollet. On aura plus d’informations dans les prochains jours. »