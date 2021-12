Marquinhos : « Il y a eu des bonnes choses, on s’améliore »

Le PSG s’est imposé sur sa pelouse contre Monaco ce soir (2-0) pour s’offrir 13 points d’avance en tête de la Ligue 1. Marquinhos a avoué que ce n’était pas la meilleure prestation des Rouge & Bleu mais que la victoire était le plus important.

Merci Mbappé, un bon résumé du match ? Ça me va très bien (rire). On a gagné, Kylian a marqué, l’équipe a fait de beaux efforts. Il y a eu des bonnes choses, on s’améliore. Le résultat est là et c’est important, salue le capitaine du PSG pour Prime Video. Copie moyenne ? On arrive à marquer deux buts contre une bonne équipe de Monaco. Je pense que c’est le résultat qui compte. On ne va pas se rappeler de comment l’équipe a joué. Je pense que le résultat est ce qui compte le plus. À la fin de saison, c’est ce qui compte.