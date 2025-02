Marquinhos : « Je crois que mon histoire, c’est aussi celle du PSG »

Titulaire ce soir lors de la victoire du PSG contre Brest en barrage aller de la Ligue des champions (0-3), Marquinhos a joué son 100e match en C1. Une fierté pour le capitaine parisien.

Déjà joueur le plus capé de l’histoire du PSG, Marquinhos est de nouveau entré dans l’histoire des Rouge & Bleu grâce au barrage aller de la Ligue des champions contre le Stade Brestois (0-3). Impérial en défense, le capitaine parisien a en effet joué son centième match dans la compétition européenne, lui qui a commencé à jouer cette compétition lors de la saison 2013-2014, sa première année au PSG. C’est un record pour un joueur du PSG, mais également pour un joueur d’un club français. Avec le succès contre les Brestois, Marquinhos a obtenu sa 54e victoire en C1, un record pour un joueur du PSG. En 100 matches, il a marqué neuf buts et délivré cinq passes décisives.

Un nouveau record pour Captain Marqui

Pour PSG TV, l’international brésilien est revenu sur ce nouvel accomplissement avec le club de la capitale. « Ça fait plaisir. Je pense que disputer ce 100e match de Champions League avec le club, c’est quelque chose d’incroyable. Je ne le savais pas mais on me l’a dit avant le match. Je me rappelle de mon premier match, de tous ceux que j’ai passés ici, tous les bons moments comme les moments difficiles. Je crois que mon histoire, c’est aussi celle de Paris. Et je suis fier de tous ces moments qu’on a passés ensemble.«

Classement des joueurs les plus capés du PSG en compétitions européennes

1. Marquinhos : 100 matches

2. Marco Verratti : 79 matches

3. Kylian Mbappé : 64 matches

4. Thiago Silva : 60 matches

5. Paul Le Guen : 57 matches

6. Edinson Cavani, Angel Di Maria : 54 matches

8. Vincent Guérin : 50 matches

9. Blaise Matuidi : 49 matches

10. Bernard Lama : 48 matches