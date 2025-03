Marquinhos : « Je suis investi de cette mission d’aider le club à grandir et à construire cette identité collective »

Joueur le plus expérimenté de l’effectif du PSG, Marquinhos va laisser un bel héritage chez les Rouge & Bleu et veut participer à la construction de cette nouvelle identité collective du club.

Au fil des saisons, Marquinhos est devenu un joueur emblématique du PSG. Capitaine des Rouge & Bleu, l’international brésilien est le Parisien le plus capé de l’histoire du club (473 matches) depuis son arrivée à l’été 2013. Désormais, le défenseur de 30 ans apporte son expérience dans ce groupe jeune dirigé par Luis Enrique. Et avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool, Marquinhos a évoque son rôle sur et en-dehors du terrain, dans des propos accordés au site officiel du club. Extraits choisis.

Ce qu’il veut laisser comme héritage à Paris

« Ce que je veux laisser comme héritage, c’est que le jour où je dois quitter Paris, les supporters soient fiers de moi, et de tout ce que j’ai donné pour ce club, pour cette ville et pour eux. Je crois que c’est ce que je veux laisser le plus en héritage. L’idée que j’ai pu aider le club de la meilleure des manières. Nous avons des objectifs très élevés, et nous en avons atteint beaucoup. Le club continuer de grandir, les joueurs viennent et repartent mais le club et les supporters seront toujours là. »

Son rôle auprès des jeunes

« J’ai cette responsabilité. Quand on est un leader, un capitaine, quand on a été dans un club pendant 12 ans, on ne peut pas penser qu’à soi et oublier tous les autres. Et je ne parle pas que des jeunes. Il y a tout le monde au club, le staff, les salariés, tous ceux qui travaillent quotidiennement pour faire du PSG un très grand club. Je suis investi de cette mission, avec le brassard, d’aider le club à grandir, d’aider à construire cette identité collective. »

Sa communication sur le terrain

« Je parle beaucoup ! Parfois à la fin d’un match, je présente mes excuses à mes coéquipiers tellement je leur parle ! Mais la communication est extrêmement importante. Le football est un sport d’équipe, on ne peut pas arriver sur un terrain et rester silencieux. Je parle beaucoup avec mon coéquipier de défense axiale, c’est quelque chose que j’ai appris avec Thiago Silva, et d’autres que je regardais jouer avant. Tout cela m’a beaucoup aidé, alors je veux faire la même chose, aider les autres en communiquant ! »

Sa motivation

« L’expérience est déjà une motivation. Elle vous permet de rester concentré sur le présent. Les matches s’enchaînent et la carrière avance ! On ne sait jamais quand sera notre dernier grand match, notre dernière grande compétition, notre dernière saison. Alors je vis chaque saison comme si c’était la dernière, je joue chaque match comme si c’était le dernier. Ce qui signifie que je veux toujours donner mon maximum, et que tout le monde peut compter sur moi. C’est ça qui me motive, de donner toujours le meilleur de moi-même à chaque entraînement, à chaque match. »