Marquinhos : « Le coach nous a bien préparé et demain on sera prêt pour cette bataille »

Le PSG s’apprête à disputer son 53e et dernier match de la saison à l’occasion de la 107 finale de Coupe de France. Une rencontre que devrait naturellement disputer Marquinhos, capitaine du club de la capitale. Le Brésilien a tenu son rang en se présentant en conférence de presse à la veille du match.

L’importance de la Coupe de France

« La Coupe de France est une compétition très importante, très spéciale, c’est beau de la gagner. A titre personnel, elle est importante pour le club, c’est difficile de la gagner et on le voit parce qu’on ne l’a pas gagné depuis quelques années ».

A propos de Kylian Mbappé

« Kylian a été un joueur important pour nous, on va essayer de l’utiliser de la meilleure façon possible pour le voir marquer une dernière fois et le voir bien finir ».

Marquinhos évoque l’adversaire, l’OL

« Chaque match a son histoire, il ne faut pas tomber dans le piège de penser que ce sera comme les autres rencontres. Le coach nous a bien préparé et demain on sera prêt pour cette bataille ».

La saison du PSG

« C’est vrai, c’est notre dernier, il y a la motivation de remporter le titre. C’était une longue saison avec beaucoup de matchs, cette finale est la meilleure manière de terminer, il faut se focaliser sur ça, terminer avec un titre ».

Un bilan ?

« Je ne pense pas à la défaite avant un match, après le match on fera le point sur la saison mais il ne faut pas penser au bilan avant la rencontre, on a eu des bons et des mauvais moments mais la saison a été stable, il y a une très bonne évolution depuis que je suis là ».

Au sujet de son niveau sur le plan personnel

« Je pense que c’est une saison où j’ai pris beaucoup de plaisir avec un groupe soudé, c’est simple depuis le premier jour avec notre nouvel entraîneur, il comptait sur les cadres et je pensais à être un exemple. Je suis content de mon travail en cette fin de saison ».

Marquinhos interrogé sur Alexandre Lacazette

« Lacazette est un très grand joueur avec des grandes qualités. Il est dangereux dans la surface et en dehors, il a de l’expérience et les défenseurs doivent jeter un œil sur lui, les duels sont importants car c’est un joueur décisif, je pense ça à chaque match ».

La remobilisation selon Luis Enrique

« Le coach est très intelligent, ce qu’il a dit dans les interviews il l’a dit dans le vestiaire, il est vrai avec nous et ne cache pas les choses. On comprend comment il est, il nous dit les choses ».

Les bonnes performances à l’extérieur cette saison en championnat

« Je ne sais pas, normalement on a plus de facilités à la maison mais cette année en Ligue 1 on a eu des bons résultats à l’extérieur, il n y a pas d’explication, on prépare tous les matchs de la meilleure manière possible ».

Une 7e Coupe de France sur le plan personnel pour Marquinhos ?

« C’est toujours un challenge, un défi important. Je suis un compétiteur comme tous les joueurs qui sont ici, si j’ai la possibilité de gagner un titre pour augmenter mon palmarès je le ferai, je ne pense pas à être le joueur à gagner le plus de titres, je veux juste que mon équipe gagne le plus de titres possible ».