Marquinhos : « Le point fort de ce début de saison, c’est la mentalité »

En ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, le PSG a arraché le match nul grâce à deux buts dans les arrêts de jeu. (2-2). Le club de la capitale a réussi à remonter de deux buts en deux matches de championnat.

Après avoir concédé le nul sur la pelouse de Rennes la semaine dernière après avoir été mené de deux buts (2-2), le PSG se déplaçait à Lille en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Dans une rencontre où les Parisiens ont eu le ballon, ce sont les Lillois qui se sont montrés réalistes en convertissant le peu d’occasions qu’ils ont eues. Comme la semaine dernière, les Parisiens ont eu de la ressource pour réussir à égaliser grâce à des buts de Vitinha et Marquinhos en toute fin de match (2-2). Au micro de Ligue 1 +, le capitaine du PSG est revenu sur la forte mentalité de son équipe en ce début de saison.

« Il y a une équipe sur le terrain qui ne lâche rien »

« Le point fort de ce début de saison, c’est la mentalité. Il y a une équipe sur le terrain qui ne lâche rien même si on est conscient et que l’on sait que l’on est loin d’être à 100%. C’est un début de saison où , ce n’est pas une excuse, on a pas eu beaucoup de vacances et on revient et on joue des matches directement alors que les autres équipes ont eu plus de temps pour se préparer. Ce sont des concurrents en plus, des clubs de Ligue des champions, des équipes de haut niveau. C’est difficile, mais nous, on essaye de donner notre maximum. On voit que les détails, ils nous manquent encore un petit peu. Ce sont les détails qui font la différence sur le résultat. On prend des buts qu’on ne doit pas prendre. Mais on arrive à notre mentalité, avec l’énergie de ceux qui rentrent. Ils nous ont amené quelque chose. On a réussi à trouver des espaces. Ce sont des points importants. Ce sont des points qui vont compter pour la fin de la saison. »