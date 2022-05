Marquinhos : « Le résultat n’est pas celui que l’on espérait »

Le PSG a concédé un troisième match nul ce soir lors de la réception de Troyes lors de la 36e journée de Ligue 1 (2-2). Après avoir mené 2-0, le club de la capitale s’est arrêté de jouer et a concédé deux buts. Au micro de Prime Video, Marquinhos – premier buteur du soir – a regretté les petits détails qui font basculer le match.

« On a bien débuté, on avait le contrôle du ballon. Il y avait très peu de danger derrière. Ce sont des petits détails qui font la différence dans le résultat. On ne joue pas grand-chose maintenant. On est champion, on essaye de prendre du plaisir et gagner les matches pour tranquilliser la semaine. Encore une fois à la maison on n’a pas gagné mais je pense que l’on avait le contrôle du match, on a essayé de faire des choses. Mais le résultat n’est pas celui que l’on espérait.«