Capitaine du PSG depuis deux ans, Marquinhos a pris la succession de Thiago Silva à l’été 2020. Depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu en 2013, l’international brésilien est un élément essentiel du projet parisien et est devenu une référence à son poste. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, le défenseur central de 27 ans souhaite rester encore de longue années au PSG comme il l’avait évoqué sur les ondes de RMC Sport. Ce dimanche soir chez Prime Video, le défenseur central parisien a évoqué, le match retour face au Real Madrid, les critiques sur le jeu du PSG, la situation de Kylian Mbappé et celle de Leo Messi. Extraits choisis.

Le match retour contre le Real Madrid

« Le scénario idéal ? Une victoire de Paris ! Je pense que ça va être un match difficile, le Real Madrid est chez eux, c’est leur force ! On a joué pas mal de fois au Bernabeu. Comme nous notre force c’est le Parc des Princes, il faudra qu’on se concentre pour faire un gros match.

Sergio Ramos :

« Sergio Ramos ? C’est quelqu’un mentalement très fort. À l’entraînement, on le voit qu’il veut revenir à sa meilleure forme pour venir aider l’équipe et être présent dans ces moments-clés de la saison. C’est dommage ! En tant que défenseur, je voulais l’admirer et jouer à ses côtés comme avec d’autres grands défenseurs. On va se concentrer pour qu’il revienne vite sur le terrain.«

La pression avant le match contre le Real Madrid :

« On arrive de plus en plus à gérer dans ces périodes de décision. Ça fait 10 ans que je suis à Paris et je suis de plus en plus dans ces moments de décision. Si on a la bonne préparation, stratégie et mental, on peut faire un grand match !«

Mbappé :

« Kylian est impressionnant ! Je le vois à l’entrainement, en match, dans les moments décisifs, il répond TOUJOURS présent sans pression même dans sa situation. Tous les matches il est dangereux pour l’adversaire et très important pour nous. On essaye de le mettre à l’aise et le mettre dans les meilleurs conditions pour l’aider !«

Les offensifs du PSG :

« Tout le monde sait qu’il doit faire des efforts dans un match. Même Messi, ‘Ney’, Kylian… Ils le font beaucoup ! Comme on le dit souvent, si on met 10 défenseurs dans notre équipe, on va très bien défendre mais il va nous manquer quelque chose offensivement. On a une force offensive EXTRAORDINAIRE ! Elle est décisive ! Je pense qu’on peut dire qu’elle est la meilleure au monde… Mais on doit être certain de l’équilibre dans l’équipe ! Il y a eu des matches où on défendait à 7 + 3, je suis d’accord. Le coach est en train de trouver le bon placement pour tous les joueurs qu’il a à disposition pour qu’on soit organisé, à l’aise dans sa position et lorsqu’on perd le ballon, on puisse tout de suite le récupérer. Le foot est très complexe !«

Messi :

« Messi pas content des critiques ? Après ce sont des rumeurs ! Je ne peux pas dire qu’il aime pas les critiques. Si je me mets à sa place, ça fait 10 ans que je suis au PSG et que j’arrive dans un autre club, c’est difficile ! Alors imagine pour Messi que tout le monde attend à chaque match pour qu’il marque un triplé ou des passes décisives. Sur le terrain, on ne le voit pas, mais c’est un joueur qui a le ballon, et est décisif pour l’équipe, qui fait des passes décisives… C’est un génie ! J’espère qu’il marquera beaucoup et qu’il sera dans son soir contre le Real Madrid !«