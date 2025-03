Marquinhos : « Le staff nous pousse énormément à faire le maximum »

Après son récital face au LOSC (4-1) en Ligue 1, le PSG peut désormais se projeter sur son huitième de finale de Ligue des champions face à Liverpool.

Le PSG est sur un nuage depuis quelques mois. Face au LOSC ce samedi, les Rouge & Bleu ont offert un grand spectacle à leurs supporters avec une première période de haut vol. Un succès 4-1 qui permet aux Parisiens de prendre provisoirement 16 points d’avance en tête du classement et de surtout préparer au mieux la réception de Liverpool en Ligue des champions.

« Tous les feux sont au vert »

Buteur pour la première fois cette saison le capitaine parisien, Marquinhos, est revenu sur la forme de son équipe avant l’affiche européenne face aux Reds, en zone mixte dans des propos rapportés par L’Equipe : « C’est un scénario parfait avant un match comme celui de Liverpool. On est en pleine forme, certains joueurs sont revenus dans l’équipe, tous les feux sont au vert. C’est un scénario parfait car on gagne et on est en pleine confiance. Il ne faut pas s’arrêter, le staff nous pousse énormément à faire le maximum. »

L’international brésilien a également salué la progression du collectif parisien : « Je ne sais pas si on a envoyé un message aujourd’hui, notre très bonne forme date depuis un moment déjà… On voulait vraiment très bien se préparer pour la Ligue des champions et c’est ce qu’on a fait. Le coach est très exigeant avec nous, on a un banc de qualité et chacun sait que s’il n’est pas bon il va aller sur le banc. On s’appuie vraiment sur un collectif, ça a été long, on a progressé pas à pas, et maintenant on est prêt pour faire des grandes performances comme ça. Mais il y a toujours des choses à améliorer. »