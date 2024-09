Ce mercredi (21h sur Canal Plus), le PSG va débuter sa nouvelle campagne en Ligue des champions. L’occasion pour Marquinhos de revenir sur ses moments forts au club.

Ce mercredi soir, le PSG fera son entrée en lice en Ligue des champions. Et pour débuter cette nouvelle formule de la compétition, les Rouge & Bleu affrontent Girona au Parc des Princes. Capitaine du PSG, Marquinhos a accordé un entretien au site officiel du club, lui qui a connu sa première titularisation en C1 et son premier but il y a onze ans. Le Brésilien de 30 ans est revenu sur les moments marquants de sa carrière en Ligue des champions avec le club parisien.

Son premier match en Ligue des champions face à l’Olympiakos

» C’était mon premier match européen avec le maillot du Paris-Saint-Germain et je n’avais pas du tout anticipé ce moment, puisque j’avais dû remplacer Alex, forfait, au pied levé. Je n’avais que 19 ans, je me suis retrouvé sur le terrain avec Thiago Silva. C’était vraiment un moment inoubliable. C’est pour ça que cette musique, ce moment et l’ambiance qu’il y avait, ça restera gravé. En plus, face à l’Olympiakos, je marque aussi mon premier but en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ça restera une soirée inoubliable. Très spéciale pour moi. Aujourd’hui, j’ai plus d’expérience, et quand je vois d’autres joueurs comme Lucas Beraldo, qui sont émus la première fois qu’ils entendent cette musique, ça me ramène en arrière, c’est touchant. Il faut valoriser des moments comme ça. Les choses passent tellement vite dans notre vie, notre vie de footballeur. Il ne faut pas oublier d’où on vient, d’où viennent nos rêves. Et quand tu écoutes cette musique, ça te rappelle tout ce que tu as vécu pour arriver jusqu’ici. »

La performance XXL face à Chelsea en 2015

« Ce match face à Chelsea où l’on était 10 après l’expulsion de Zlatan (ndlr : en mars 2015, le PSG est revenu deux fois au score en infériorité numérique). Ça a été un match tellement difficile contre une équipe qu’on affrontait beaucoup à cette période. Je pense que ça a été important de montrer qu’on venait pour faire des choses importantes. Et je pense que toutes les prises de parole de tous les capitaines, de tous les leaders qui ont été dans le vestiaire ce jour-là ont été très importante. Ça nous a donné de la force. Ils nous ont motivés pour qu’on puisse jouer à dix en étant performants. Et on a réussi ! On n’a rien lâché jusqu’à la fin dernière minute, on a arraché cette qualification. Et je me rappelle de l’émotion et de la joie que ça a été après ce match-là. Moi, ce soir-là, je joue latéral droit et je pense que tout le monde a fourni des efforts dingues pendant ce match-là, pendant la prolongation en plus. Et ça a été vraiment un match très exigeant et un match très difficile, très éprouvant pour nous, comme une équipe, comme un groupe. Et le vestiaire, la causerie, ce jour-là, ça a été très important. »

Le retournement de situation face à l’Atalanta Bergame en 2020

« On était vraiment à la toute fin, j’avais tellement de crampes que j’avais baissé mes chaussettes. Je n’arrivais plus à jouer au milieu de terrain, j’étais mort de fatigue. J’ai dit à Thiago Silva que je n’y arrivais plus, que je ne pouvais plus courir, que je ne pourrais plus gérer le milieu pour les 5 dernières minutes. Il m’a dit d’aller devant et d’y rester et c’est comme ça que je me retrouve là. On a une action, Ney est sur le côté, je me retrouve dans la surface… Et ça fait but. Là, ça a été une folie, une énergie dingue. J’ai des frissons encore aujourd’hui quand je pense à ce moment-là. Et quelques minutes après le but de Choupo-Moting qui nous amène en demi-finale. Ce retournement restera un moment marquant dans ma vie, dans ma vie de footballeur aussi. »

La nouvelle formule de Ligue des champions

« On va la découvrir ensemble dès mercredi. Mais les ambitions, les rêves, les objectifs, ce sont toujours les mêmes. C’est l’envie de faire rêver nos supporters, qu’ils soient fiers des joueurs qui mettent le maillot et qui se battent pour les couleurs de Paris. Maintenant, il est temps de découvrir ensemble cette nouvelle formule, et de faire le maximum pour se qualifier. Je pense que le plus important, ça va être déjà ce premier match face à Gérone à la maison, de montrer un beau visage, faire un bon match, accumuler des points chez nous devant notre public. L’objectif, c’est de bien commencer. »