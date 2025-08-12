Marquinhos : « Les joueurs passent mais le club reste »

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d’Europe. Et à la veille de cette rencontre, le capitaine parisien, Marquinhos, a répondu aux questions des journalistes lors de la conférence de presse d’avant-match.

Le PSG aura déjà un enjeu de taille pour son premier match de la saison 2025-2026. Une semaine après leur retour à l’entraînement, les champions d’Europe défient Tottenham ce mercredi à Udine à l’occasion de la Supercoupe d’Europe. Et à la veille de cette rencontre, le capitaine parisien, Marquinhos, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

La nouvelle saison du PSG

« C’est un plaisir de faire une saison comme ça en étant le dernier gagnant de la Ligue des champions. Le premier match de la saison avec une finale de Coupe d’Europe, c’est un plaisir. C’est la première fois que je vis ça en tant que joueur du PSG. On est des compétiteurs et on n’a pas un objectif final dans une carrière. On veut toujours gagner, enchaîner les victoires et travailler encore plus. C’est ce qu’on fait en tant que groupe et club. Même si on a gagné, on n’a pas encore atteint notre objectif final. Je pense qu’il y a encore beaucoup de choses à aller chercher. Gagner une fois c’est très bien, mais gagner une nouvelle fois ça doit être magnifique. Il y très peu d’équipes qui ont réussi à faire ça. C’est notre objectif de la saison : maintenir le PSG dans le haut niveau et continuer à se battre pour les trophées et les titres. »

Comment aborde-t-il cette nouvelle saison ?

« Ça fait plaisir, c’est énorme. J’ai eu des saisons difficiles ici, et reprendre après des saisons difficiles, c’est encore plus dur. Reprendre après une saison où t’as tout gagné et enchaîné des bons matches, c’est une bonne motivation pour moi en tant que capitaine et joueur. Je suis l’un des plus expérimentés de ce vestiaire. Moi, j’essaye de motiver de la meilleure façon jusqu’à que je gagne. Quand j’ai gagné, j’ai vécu un moment incroyable dans ma vie mais le lendemain je me suis de suite motivé pour aller chercher encore plus et laisser mon nom graver encore plus dans l’histoire du club. C’est ce qu’on va essayer de faire demain. La saison passée, on a vécu des très bons moments mais aussi des moments difficiles avec cette finale perdue (contre Chelsea). Nous, on connaît les deux sentiments, d’avoir gagné et perdu. »

Son absence de la liste du Ballon d’Or

« On sait que le collectif est le plus important. J’ai 31 ans et je sais comment est le football. Avant, j’avais déjà été nommé dans les 30 sans avoir remporté la Ligue des champions. Mais, je préfère gagner une Ligue des champions et ne pas être nommé dans les 30. Ça fait plaisir quand on parle de moi, mais le plus grand moment que tu vis c’est les titres collectifs. »

En tant que capitaine, comment intègre-t-il les nouveaux joueurs ?

« On sait que le capitaine a un rôle important quand un joueur arrive. Il faut aller vers le nouveau joueur pour lui parler. Le joueur doit se sentir comme chez lui pour qu’il puisse donner son meilleur. Nous, on a une philosophie de jeu avec un entraîneur très exigeant. On sait que c’est très difficile pour un nouveau joueur qui arrive et faire des choses que le coach demande auxquelles tu n’es pas habitué. C’est là que le capitaine et les joueurs à côté, les plus expérimentés dans le vestiaire, ont un rôle important. Nous, on essaye de les mettre dans les meilleures conditions et de dire que le PSG, le club et le groupe sont les plus importants. C’est comme cela qu’on a gagné et c’est comme ça qu’on va continuer. »

L’absence de Donnarumma

« C’est toujours difficile. Ça fait 12-13 ans que je suis ici et j’ai vu des joueurs qui ont vécus la même chose. Alors, ils n’avaient pas gagné de la même façon mais c’étaient des joueurs cadres et importants. À la fin des mercato, ils se sont vus à devoir choisir un nouveau club. Notre vie de footballeur est comme ça. Nous, en tant que joueur, ce qu’on peut donner et dire c’est de donner un maximum pendant leur passage ici, jusqu’à la dernière minute, c’est ce qu’on doit faire et ce que l’on demande à tous les joueurs qui sont là. Moi aussi un jour je vais partir. J’espère partir dans les meilleures conditions possibles mais les joueurs passent et le club reste, les supporters aussi. L’histoire va rester gravé tant pour Gigio que les autres qui sont passés, ils ont gravé l’histoire du club. On les remercie du fond du coeur. »

« On ne sait pas s’il va partir encore ou rester. S’il reste, on sera les bras ouverts pour le recevoir de la meilleure manière possible parce que ce qu’il a fait la saison dernière est incroyable. C’est aussi grâce à lui qu’on est arrivés en finale et qu’on a gagné ce titre. On doit le remercier pour tout le travail qu’il a fait. Et s’il doit partir, on le remercie du fond du coeur. C’est un très grand ami et une bonne personne, il était très important dans le vestiaire. C’est le football, le football est comme ça. Il y en a d’autres qui sont arrivés, la vie d’un club continue et c’est comme ça qu’on vit. Il faut juste donner le maximum lorsque t’es là. »

Le match face à Tottenham

« Je suis très fier et heureux d’être là, de vivre ce moment et d’avoir l’opportunité de gagner un trophée. Un trophée qui sera difficile car ce sont deux équipes qui vivent des moments différents. Nous, on a fait une semaine de travail commune et Tottenham arrive avec des semaines de préparation physique. Notre équipe n’a pas tout perdu, j’ai vu à l’entraînement la qualité des joueurs, la qualité des passes, des enchaînements et de la finition. Même si on n’est pas à notre top physique, il y aura une équipe de très haut niveau demain soir et qui va se battre pour ce titre. On va donner le maximum. Les joueurs qui vont rentrer vont aussi maintenir le niveau et aller chercher ce résultat. »

Une nouvelle saison au PSG

« Gagner la Ligue des champions, ça m’a fait plaisir, mais moi j’ai encore faim et j’ai envie d’aider les nouveaux qui vont arriver et les jeunes, même ceux qui ont gagnés très jeune j’ai envie encore de les motiver et les aider à aller vers l’avant. On a un entraîneur qui est très exigeant. C’est un piège de penser qu’on a gagné et qu’on a fini notre carrière. Il va encore nous motiver et nous pousser vers l’avant. C’est comme ça qu’on va se mettre dans les meilleures conditions pour aller chercher ce titre. »