Marquinhos : « L’opportunité de faire de grandes choses pour le club »

Demain soir (21 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique, Marquinhos et Ousmane Dembélé se sont présentés en conférence de presse.

Après avoir éliminé Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions, le PSGretrouve l’Inter Milan en finale. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Mais a évènement exceptionnel, dispositif exceptionnel avec la présence de deux joueurs au côté du coach, Ousmane Dembélé et Marquinhos. Le capitaine parisien a évoqué cette finale, la pression autour de ce match, l’effectif parisien, Ousmane Dembélé…

L’aspect émotionnel de la finale

« Luis Enrique a un rôle important dans cette équipe. Depuis son arrivée, il n’a pas travaillé seulement l’aspect physique. Savoir gérer les émotions pour réussir à amener le match où on veut, il a beaucoup travaillé. Si on voit la saison qu’on a eu, ça passe par le travail qu’il a fait. Cette semaine, il a beaucoup parlé avec nous. On arrive prêt. On veut gagner, on veut aller chercher cette victoire. »

Le rôle de Dembélé

« Il connaît son rôle, c’est un des leaders de l’équipe. On a vu cette saison comment il a bien pris son rôle. Sur le terrain, vous savez ce qu’il est capable de faire. Je suis très heureux d’avoir un joueur comme ça, intelligent. Il n’y a pas qu’Ousmane sur le terrain. Si le collectif est fort, on va s’en sortir plus facilement. C’est toujours le collectif d’abord.«

Le plaisir de jouer avec ce PSG

« Beaucoup de gens font des comparaisons par rapport aux années que j’ai passées ici. Cette équipe prend du plaisir, comment on se comprend. Il y a cette influence dans cette équipe. Je suis amoureux de cette équipe. »

Comment il va aborder cette finale ?

« C’est un contexte différent (par rapport à 2020, NDLR), socialement aussi. Il n’y avait pas de public. Il n’y a pas de secret : bien manger, bien dormir. Le jour-même, parler avec les coéquipiers. Les détails sont prêts. Le match commence à 21 heures, il ne faut pas mettre de pression. Il faut être bien équilibré. On n’aura pas un joueur qui ne sera pas motivé.«

La pression autour du PSG

« Le club comprend la manière d’aborder ce genre de confrontations. Il y a tout un travail tout au long des années, collectif, des dirigeants. On a un coach exceptionnel. Il nous a bien préparés. Même si l’équipe est jeune, on voit comment on est prêt pour aborder ce match. »

Deux attaquants en face de lui et Pacho

« On a travaillé pendant la semaine. On se prépare pour toutes les étapes de ce match. On sait ce qu’il faut faire. Il n’y a pas grand chose qui va changer. Ce sera un bon match, l’Inter a sa philosophie, nous la nôtre. »

L’importance d’écrire l’histoire

« Je suis ici depuis un moment. Beaucoup de choses ont changé, l’équipe a grandi. On a vécu de bons moments, des moments difficiles. Demain, on a l’opportunité de faire de grandes choses pour le club. Je ne veux pas laisser cette opportunité passer. Tous les joueurs sont motivés. Il faut beaucoup de travail pour arriver en finale de Ligue des champions. On arrive au meilleur moment de la saison. À nous de faire ce qu’il faut pour ramener le trophée. »