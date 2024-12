Capitaine du PSG, le défenseur brésilien Marquinhos s’est montré très élogieux envers son coach, Luis Enrique.

Critiqué ces derniers jours, Luis Enrique peut toujours compter sur des soutiens de poids au PSG. Tout d’abord son président, Nasser Al-Khelaïfi, continue à lui maintenir sa confiance. De plus, le technicien espagnol peut aussi s’appuyer sur le capitaine de l’équipe, Marquinhos.

« On va se battre jusqu’au bout pour tous les objectifs »

Lors d’une interview croisée avec l’ancien capitaine des Rouge & Bleu, Mamadou Sakho, l’international brésilien s’est montré très élogieux envers son entraîneur : « C’est un coach qui nous pousse à fond, qui est très exigeant. C’est quelqu’un qui a une philosophie très claire de jeu. Tout le monde l’adore, les supporters, les joueurs. Il est très sincère avec nous, très proche des joueurs et facile à parler. C’est pour cela que la relation est facile quand tu dis les termes », a déclaré Marquinhos dans l’émission Téléfoot.

Si les champions de France traversent actuellement une période compliquée, notamment en Ligue des champions, le joueur le plus capté de l’histoire du PSG estime que cela servira pour progresser : « Si on parle du championnat, on est très bien (interview réalisée avant le match nul face à l’AJ Auxerre, ndlr), on arrive à faire le boulot. En Champions League, on a un peu plus de difficulté dans les résultats. C’est bien de passer par là pour qu’on puisse voir les points à améliorer. On va se battre jusqu’au bout pour tous les objectifs qu’on a pour qu’on puisse faire de belles choses et donner de la joie à nos supporters. »