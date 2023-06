Marquinhos malheureux, Danilo Pereira victorieux… les résultats des internationaux du PSG

Si la saison 2022-2023 a pris fin il y a quelques semaines pour le PSG, certains Parisiens continuent de disputer des matches avec leur sélection.

Après la victoire de la France lundi face à la Grèce (1-0) grâce à un penalty de Kylian Mbappé, d’autres joueurs du PSG étaient concernés par des matches de sélection ce mardi soir. Dans le cadre des Eliminatoires à l’Euro 2024, le Portugal se déplaçait en Islande dans le but de poursuivre son sans-faute dans le groupe J. Dans un match très disputé, la Seleção das Quinas s’est imposée dans les dernières minutes grâce à une réalisation de Cristiano Ronaldo (0-1, 89′), face à des Islandais réduits à dix à la 81e minute. Un succès ô combien important qui permet aux Portugais d’être seuls en tête du groupe avec 12 points. Titulaire dans la défense à trois de Roberto Martinez, Danilo Pereira (84 minutes) a évolué dans le rôle d’axial gauche aux côtés de Pepe et Ruben Dias. S’il a fait preuve d’un déchet technique avec 10 pertes de balle, le joueur du PSG s’est montré précieux dans la récupération (6 ballons récupérés) et dans les duels (5/8 remportés). De son côté, Vitinha est entré en fin de match (84′) tandis que Renato Sanches est resté sur le banc.

XI du Portugal : Costa – Dias, Pepe, Danilo (Otavio) – Dalot, R.Neves (Inacio), B.Fernandes (Vitinha), Cancelo (Guerreiro) – B.Silva (Jota), Ronaldo, Leão

Soirée compliquée pour Marquinhos, Skriniar enchaîne avec la Slovaquie

Présent dans le groupe du Portugal, la Slovaquie continue de mettre la pression suite à sa victoire face Liechtenstein (1-0). Après avoir participé à la victoire face à l’Islande (2-1) samedi dernier, Milan Skriniar a enchaîné une deuxième titularisation d’affilée. La future recrue du PSG a disputé l’intégralité de la rencontre dans une défense à quatre. Il s’est notamment montré solide dans ses duels (3/4 remportés). Enfin, Marquinhos disputait une rencontre amicale à Lisbonne face au Sénégal. Et le Brésil s’est incliné sur le score de 2-4. Titulaire en défense avec le brassard de capitaine, le joueur du PSG a vécu une soirée compliquée. Dans un premier temps, le défenseur de 29 ans a inscrit un but contre son camp (52′) avant de se rattraper quelques minutes plus tard en marquant. Mais le but d’Habib Diallo et le doublé de Sadio Mané auront permis aux Lions de la Teranga de remporter ce match prestigieux (4-2). La Seleção brasileira n’avait plus encaissé quatre buts dans un même match depuis sa désillusion en demi-finales de la Coupe du monde 2014 face à l’Allemagne (7-1).

XI du Brésil : Ederson – Danilo, Eder Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas (Alex Telles) – Bruno Guimarães, Joelinton (Raphael Veiga), Lucas Paquetá (André) – Malcom (Rony), Vinicius, Richarlison (Pedro)