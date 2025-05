Marquinhos, Mayulu… Les chiffres après PSG / Auxerre

Samedi, le PSG s’est imposé contre Auxerre pour la 34e et dernière journée de Ligue 1. Deux jours après ce match, le PSG a dévoilé quelques chiffres autour de ce match.

Champion de France, le PSG a terminé sa saison 2024-2025 de Ligue 1 samedi soir avec la victoire contre Auxerre – au Parc des Princes – pour le compte de la 34e journée. Les Parisiens se sont imposés contre les Auxerrois (3-1) pour finir en beauté ce très bel exercice en championnat. Avec 84 points, le PSG s’est offert le plus haut total pour un championnat de France à 18 équipes. Il s’agit également de la meilleure moyenne de points par match (2.47) dans le top 5 européen cette saison, indique le PSG sur son site internet.

Le PSG ami avec les poteaux

Contre les Auxerrois, le PSG a encore touché les poteaux à deux reprises. Cette saison, les joueurs parisiens ont touché les poteaux à 23 reprises. Seul le FC Barcelone a fait plus (25). Deuxième buteur parisien samedi soir, Marquinhos a marqué son 26e but en Ligue 1, soit neuf de plus que tout autre défenseur dans l’histoire du PSG. Seuls Loïc Perrin et Mathieu Debuchy (27) font mieux chez les défenseurs dans l’élite au 21e siècle. Double buteur lors de ce match, Khvicha Kvaratskhelia s’est offert son premier doublé avec le PSG. C’est son premier en championnat depuis le 28 février 2024 avec Naples contre Sassuolo. Enfin, Senny Mayulu a été décisif lors de deux rencontres de Ligue 1 de suite (but contre Montpellier, passe décisive contre Auxerre) pour la première fois de sa carrière en 28 matches avec Paris dans l’élite.