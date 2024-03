Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG se déplace à la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Marquinhos pourrait être titulaire sur la pelouse d’Anoeta.

Dans deux jours, le PSG affrontera la Real Sociedad dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Vainqueur à l’aller (2-0), le club de la capitale voudra terminer le travail afin de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Milan Skriniar ni Presnel Kimpembe, absents de longue date. Il devrait aussi voir Marco Asensio resté à Paris, lui qui est sorti blessé contre Monaco vendredi soir (0-0). Selon le Parisien, le coach du PSG devrait voir Danilo Pereira et Marquinhos faire le voyage en Espagne, même si leur état physique est encore incertain. Le capitaine parisien a participé à une partie de la séance collective ce dimanche, alors que l’international portugais est resté en salle.

Une attaque Dembélé-Mbappé-Barcola ?

Selon le quotidien francilien, le numéro 5 du PSG pourrait être titulaire contre la Real Sociedad mardi soir. Il serait accompagné de Lucas Beraldo en défense centrale. Lucas Hernandez jouerait à gauche, Achraf Hakimi à droite. Remplaçant contre Monaco, Warren Zaïre-Emery devrait retrouver une place de titulaire au milieu en compagnie de Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin, l’attaque devrait être composée d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola, qui accompagnera son entraîneur en conférence de presse demain après-midi (17h15). Mardi soir, la rencontre se jouera à guichets fermés et le PSG pourra compter sur plus de 1850 supporters, dont 700 Ultras pour pousser les Parisiens à se qualifier en quarts de finale de la compétition.

La composition probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap), Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola.