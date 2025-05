Marquinhos : « Mes derniers matchs avec le PSG ? Je ne peux rien prévoir ! »

A la veille de la finale de Coupe de France, le capitaine du PSG s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour Marquinhos d’évoquer l’actualité du club de la capitale et cette fin de saison on ne peut plus excitante.

L’état d’esprit du groupe à la veille de la finale de CdF

« On se sent très bien, on est prêts. On rêvait d’être à ce moment de la saison. On est bien préparés. C’est intense à l’entraînement, on est exigeants envers nous-mêmes. On connaît la Coupe de France, c’est important pour le PSG et la France. C’est beau de gagner cette compétition, je le sais ».

La préparation personnelle de Marquinhos

« J’ai toujours été très exigeant envers moi-même. Ce n’est pas évident de gagner autant de titres. Je me motive à 100%. J’essaie de toujours aider mes coéquipiers. C’est beau de gagner cette Coupe de France. Le coach aussi est très exigeant. C’est tout un travail de la saison. Ce n’est pas le moment de changer ».

Les meilleurs et pires moments de Marquinhos au PSG

« Mon meilleur souvenir au PSG ? Beaucoup ! J’ai passé beaucoup de bons moments, et de moments difficiles aussi. Je me souviens de mon arrivée ici. Tous les titres. La finale de la Ligue des champions. J’ai connu des moments difficiles en perdant des titres. Il y a eu des saisons sans Ligue 1, sans Coupe de France ».

Les deux finales qui arrivent

« Avant ces deux finales, c’est une de mes meilleures saisons, mais aussi pour le club. J’ai eu des bons moments, mais aujourd’hui à mon âge je vois comment le club est, ça me fait vraiment plaisir de faire partie de cette équipe. Je dis ça avant les finales. Maintenant il faut les deux titres pour concrétiser ce travail. On va tout faire pour arracher ces deux titres et concrétiser ce beau travail ».

Son avenir au PSG

« Mes derniers matchs avec le PSG ? J’ai vu des grands joueurs au top de leur forme avoir ce genre de question. Le plus important c’est ce qu’on ressent. Moi je l’ai dit, je joue le prochain match comme si c’était le dernier, je pense comme ça depuis quelques années, c’est la meilleure manière d’aborder ce métier et ce sport. Ça va vite le foot. Je ne peux rien prévoir. Les dirigeants, le coach… ils sont contents avec mon travail. Je donne le 100% à chaque match. J’ai tellement d’amour pour ce club. Je donne le max à chaque match. Après s’ils pensent un jour que ce n’est plus le moment d’avoir Marquinhos au PSG… Ça arrivera un jour ou l’autre. Mais j’ai toujours donné le max ici. Je pense encore que je peux apporter beaucoup à cette équipe ».

Être concentré sur les deux finales

« On aura le temps de parler de la finale de C1. Ça en parle plus à l’extérieur qu’à l’intérieur de notre groupe. On ne peut pas tomber dans ce piège. Il faut jouer cette première finale importante demain. C’est le message aussi du coach. On a préparé ce match de demain. On sait combien c’est excitant de jouer la finale de C1 mais il ne faut pas penser à ce match avant la finale de demain. Il ne faut pas penser à l’autre match, je suis focalisé sur celui de demain ».

A lire aussi – CdF : Une nouveauté pour l’arbitrage de la finale entre le PSG et le Stade de Reims

A propos de l’Inter Milan

« Est-ce qu’on veut voir l’Inter remporter la Serie A ? (sourire) C’est quoi le règlement déjà ? Ils jouent ce soir ? Et pourraient jouer lundi en cas d’égalité ? (sourire) Je ne sais pas ! Je vais regarder ce soir. Je ne sais pas si les titulaires vont jouer. Chaque match a son histoire. On connaît ce que l’Inter est capable de faire. On pense au match de demain. Ça ne sert à rien de penser à la finale de C1 maintenant« .

La finale de Coupe de France

« On veut gagner cette finale, c’est la meilleure préparation pour la semaine prochaine. C’est très beau de jouer une finale au Stade de France. Je sais à quel point c’est beau, je veux transmettre ça à mes coéquipiers. On voulait arriver en finale de chaque compétition. A nous de bien finir. On veut gagner demain ».

Les chances du Stade de Reims

« Est-ce que Reims a une chance ? Je dis toujours que chaque match a son histoire, peu importe le classement des clubs. C’est ça la Coupe, des équipes moins bien qui gagnent… On a eu des matchs compliqués. C’est à nous de bien aborder ce match pour ne pas avoir de difficultés. Si on joue comme d’habitude, avec toute notre concentration, je pense qu’on a des chances importantes de gagner. Mais tout peut se passer dans une finale. A nous de ne pas tomber dans ces difficultés. A nous de faire un match excellent. Ça va dépendre de notre attitude ».

A propos de Luis Enrique

« C’est tout un travail d’équipe, tout un travail construit depuis son arrivée, il a mis ses idées en place petit à petit, il a réussi à améliorer notre jeu, notre défense, notre attaque. Il nous apporte des alternatives. C’est tout un travail depuis son arrivée. On sait comment défendre si une équipe attaque de telle ou telle manière. On est préparés pour ça. Il a aussi beaucoup travaillé l’aspect mental, la motivation, la préparation, l’attitude des joueurs. Ce n’est pas juste un coach qui dit de faire ça ou ça. Il nous a montré le chemin. Il ne parle pas que de foot. C’est plus grand que ça. Il est exigeant. C’est un très grand coach ».

Quel Stade de Reims attend-il ?

« Peu importe la situation de Reims actuellement. On a eu des difficultés contre cette équipe en Ligue 1. On s’est beaucoup amélioré. On sait comment trouver des espaces, des points à exploiter. Beaucoup de choses peuvent se passer dans un match, il faut bien se préparer. On a encore un jour de préparation. On a travaillé quelque chose cette semaine pour ce match de demain. Tout le monde sera à 130% pour remporter ce trophée. Une finale, il faut la gagner, on ne peut pas la laisser passer. »