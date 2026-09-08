Marquinhos met en avant le leadership d’Ousmane Dembélé

À J-1 de son entrée en lice en Ligue des champions face au Slovan Bratislava, le capitaine du PSG Marquinhos s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Le PSG remet son titre de Ligue des champions en jeu. Double tenant du titre, le club de la capitale disputera son premier match de phase de ligue ce mercredi soir (21h sur Canal+) face au Slovan Bratislava. À la veille de cette rencontre au Parc des Princes, le capitaine parisien Marquinhos a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

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L’état d’esprit du groupe (PSG TV)

« On est très motivés, la compétition commence enfin. Une nouvelle compétition, tout ce qu’on a gagné reste dans l’histoire et on va encore chercher à faire de belles choses cette année. On connaît la difficulté de cette compétition. C’est très important de bien la démarrer. »

Le retour des soirées européennes au Parc des Princes (PSG TV)

« Ça fait plaisir de les avoir avec nous. Ces soirées sont spéciales pour nous, les supporters et le club. Ça fait plaisir de les revoir. J’espère qu’on fera un bon match demain et qu’on gagnera les trois points, parce que tous les points seront importants. »

La fragilité défensive du PSG en ce début de saison

« Pour un défenseur surtout, c’est quelque chose qui fait mal quand on prend des buts. On en concède beaucoup en ce début de saison. On sait pourquoi, on en a parlé, le coach a montré des vidéos. On travaille pour s’améliorer. C’est un travail collectif. On a fait des petites erreurs qui ne sont pas dans nos habitudes. C’est un début de saison et il y a toujours quelques petites erreurs que l’on peut améliorer très vite. Il faut juste être honnête et sincère avec nous-mêmes, et il faut chercher ce qu’on peut faire de mieux. Le coach nous dit les choses, la vérité. On sait ce que l’on doit améliorer pour le match de demain. »

Pour continuer à gagner, cette équipe a-t-elle besoin d’un management dur ?

« Ce n’est pas que cette saison qu’il a pris des décisions fortes. C’est un coach qui fait ce qu’il faut pour son groupe. Il a ses manières de management. C’est au groupe de se donner à 100 % à l’entraînement pour chercher sa place. C’est ce qu’il demande. C’est à nous de nous donner au maximum chaque jour. Ça montre que tout le monde doit travailler pour avoir sa place dans le groupe. On a un effectif avec beaucoup de joueurs. Parfois, il y a des joueurs qui doivent rester en dehors de la liste. Ça fait mal pour nous en tant que groupe de joueurs, mais c’est au coach de prendre ces décisions et tout le monde comprend. Personne n’aime être en dehors de la liste ou sur le banc, mais c’est le football. C’est à nous de travailler pour chercher une place face à la concurrence. Après, le coach prend ses décisions. Il a fait un très bon management jusqu’ici et ça a marché. Il a sa philosophie et il n’a pas peur de prendre des décisions fortes. »

Les erreurs défensives du début de saison

« Je ne peux pas entrer dans les détails de nos discussions. Ce n’est rien de spécial. Ce sont surtout l’envie, l’intensité et le pressing. Mais notre équipe, ce n’est pas que ça. En début de saison, c’est normal qu’on perde le feeling, le ballon, le contre-pressing, les retours pour aider les coéquipiers. Ce sont des petits détails qu’on travaille beaucoup. Le coach nous a montré les choses à améliorer. Ce sont des détails du début de saison, où on perd parfois le feeling. Ce sont des petits réglages qu’on doit faire entre nous. Le coach travaille beaucoup sur les petits détails, mais ça dépend aussi de nous sur le terrain afin de retrouver cette intensité et la dynamique des dernières années. »

Son regard sur le Ballon d’Or

« J’espère que ce sera quelqu’un du PSG. On a de très bons joueurs qui ont fait de très belles saisons. Tu as la liste ? J’y suis ou pas? On verra. C’est un trophée individuel, mais ces dernières années, le collectif l’emporte beaucoup sur ce prix. Ça peut être un joueur du PSG qui a fait une saison complète et qui a gagné un titre important cette saison. J’espère que ce sera quelqu’un du PSG. »

Remporter une troisième Ligue des champions consécutive

« C’est historique. C’est très difficile d’en gagner une, deux c’est encore plus difficile et trois, c’est très difficile et très peu d’équipes l’ont fait. C’est une question d’ambition et de philosophie. Ce qu’on a gagné, ça fait partie du passé. Si on veut gagner encore une fois, on doit être exigeants envers nous-mêmes et augmenter notre exigence. Les autres équipes ont toutes essayé d’améliorer leur effectif. Cette saison sera encore plus difficile que les autres. On va se battre dès le premier match pour montrer que l’on peut aller loin dans cette compétition. »

La vraie compétition débute-t-elle en février ?

« Toutes les saisons, on voit des équipes en difficulté au début, puis quand arrive février, les équipes montent en puissance et gagnent des championnats. C’est ce qui se passe avec nous. Mais si on peut bien commencer la saison et avoir une bonne place, nous, on la prend. Il faut jouer avec nos armes. Être régulier dans une saison, c’est très important aussi. Peut-être qu’en Champions League, tu peux avoir cette marge mais en championnat tu dois être régulier. On n’a pas voulu être champions en étant barragiste. On a voulu être mieux classé avec de meilleurs matchs. Cette saison, notre ambition n’est pas d’être barragistes mais d’être mieux classés dans la phase de ligue. Même si la vraie compétition commence après, c’est très important d’avoir une bonne place. »

Son rôle de capitaine a-t-il changé en étant double champion d’Europe ?

« Changer, je ne dirais pas ça. Ça reste très important de continuer à motiver et à être exigeant envers soi-même et son équipe. On a une philosophie de club et de jeu qui est exigeante. Ce n’est pas facile de venir au PSG. C’est vrai que le vestiaire a grandi et que les joueurs prennent en expérience. On voit des leaders qui se développent de plus en plus. En trois ans, les joueurs ont beaucoup changé avec les finales de Ligue des champions et les moments difficiles qu’on a passés. On a dû être forts et costauds pour accomplir nos objectifs. Aujourd’hui, je suis capitaine de l’équipe, mais on a beaucoup de leaders dans le vestiaire. C’est à nous de maintenir cette exigence dans le groupe avec notre philosophie de jeu. C’est comme cela qu’on a gagné et qu’on a réussi à faire de belles choses. C’est comme cela qu’on a fait pleurer les gens d’émotion. »

L’importance d’Ousmane Dembélé

« Il a déjà montré sa valeur. C’est un leader de vestiaire, un joueur très important, le coach sait très bien le manager pour qu’il soit au top de sa forme, comme lors des dernières saisons. Il est très motivé et il le montre tous les jours à l’entraînement. À chaque fois qu’il entre, il montre que c’est un joueur très important pour nous avec ses qualités et sa manière d’être important et décisif, pas seulement avec le ballon, mais aussi pour l’équipe. C’est un joueur complet et un leader. C’est un attaquant qui marque des buts, fait des passes, fait jouer ses partenaires et défend. C’est un joueur parfait. Il est indispensable, peu importe l’équipe. On est tous heureux de l’avoir ici et le coach est très heureux de l’avoir dans le groupe. »

Ce qu’il a fait pour intégrer les nouvelles recrues

« C’est difficile encore à dire (si le groupe est plus fort que l’année dernière ou non). Les résultats vont beaucoup plus parler que mes paroles du début de saison. On sait qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans une saison. Je suis très heureux et content des recrues. Ce sont des joueurs de qualité et de haut niveau qui vont beaucoup apporter par rapport à la philosophie du coach. Le PSG a bien travaillé. Il y a un travail collectif entre les dirigeants, les gens qui regardent les recrues et le coach. Ils s’adaptent à ce que demande le coach. Ce n’est pas facile ce que l’on fait avec un coach exigeant. C’est difficile de venir au PSG. Les joueurs s’adaptent de plus en plus et on est là pour les aider. On a un très bon groupe avec une très bonne dynamique. C’est très facile pour les nouveaux. »