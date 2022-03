Marquinhos : « Mon avenir, c’est le PSG »

Véritable patron du PSG depuis quelques années, Marquinhos a récupéré le brassard de capitaine lors du départ de Thiago Silva à l’été 2020. Depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu en 2013, l’international brésilien est un élément essentiel du projet parisien et est devenu une référence à son poste. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, le défenseur central de 27 ans souhaite rester encore de longue années au PSG. Dans une interview accordée à l’émission de RMC Sport, « Rothen s’enflamme », Marquinhos a évoqué, le match retour face au Real Madrid, les critiques sur le jeu du PSG, son avenir et celui de son coéquipier Kylian Mbappé. Extraits choisis.

Le match retour face au Real Madrid

« Le bilan de ce match a été vraiment très positif. On est très content de ce qu’on a réalisé. On sait que le deuxième match sera différent. Chaque match a son histoire. On doit faire un meilleur match. On ne lâche pas, on continue de travailler. On a fait un pas (vers les quarts) mais on n’a encore rien gagné (…) Si une équipe laisse le Real jouer, avec la qualité de leurs milieux de terrain, Karim (Benzema) qui vient jouer entre les lignes, c’est sûr qu’ils vont avancer, avoir le ballon. Avec un score de 1-0, on garde les pieds sur terre. Car il n’y a pas beaucoup de différence. Tout est ouvert. »

Les critiques sur le jeu du PSG

« On a fait des bons matches et parfois d’autres difficiles, le foot est un peu inexplicable. Parfois, tu fais des mauvais matchs et tu arrives à arracher une victoire, et parfois tu fais des bons matchs et tu n’arrives pas à gagner. Après il y a des manières différentes de jouer selon les adversaires. On s’adapte du mieux possible pour faire de notre mieux. »

Les occasions concédées

« Cette année, on arrive à être plus dangereux mais on est aussi plus vulnérable, je le ressens aussi. Il faut que l’on comprenne nos faiblesses et nos points forts, et être intelligents pour s’améliorer et être sûrs de gagner en confiance pour les matchs qui vont arriver. Il faut que l’on appuie sur nos points forts pour être sûrs d’être dominants pendant le match pour ne pas exposer nos faiblesses. »

Problèmes pour la défense d’avoir le trio Mbappé-Messi-Neymar devant ?

« Ça dépend. Après, ce sont des choix, on connait l’équipe que l’on a. Il faut un équilibre dans l’équipe, on a une arme offensive exceptionnelle, mais dans ce match face à Madrid on a trouvé ce point d’équilibre pour être confiant. En Ligue 1 on a souvent le ballon. Sur les contres, on est souvent mal organisé. Ce sont des petits détails qu’il faut régler (…) On n’avait pas Ney‘ avant et il est revenu, le coach essaye de trouver la meilleure manière possible pour être à l’aise. Les trois de devant se sentent de mieux en mieux. C’est un nouvel épisode dans leur vie. »

Comment imaginer un avenir sans Mbappé ?

« On voit ce qu’il fait sur le terrain, il marque des buts et il est décisif. On veut des joueurs comme ça avec nous. Il a un pouvoir avec lui, dans ses jambes, dans son pied, qu’il est rare de trouver ailleurs. Le meilleur joueur du monde ? Actuellement, oui je le pense. Mbappé est-il la star de l’équipe ? Je vais toujours dire que tout le monde est important et je ne vais jamais dire qu’untel ou untel est la star. Si un joueur pense comme ça, ça peut créer des ondes négatives avec les coéquipiers. »

Le futur de Mbappé

« On essaye de lui parler. Tout le monde a déjà parlé. On ne va pas parler de ça tous les jours. Nous, on le fait se sentir à la maison. Il marque des buts et il sent qu’il est chez lui ici. On essaye de le mettre bien pour qu’il fasse des grands matches. »

Son avenir

« Mon avenir c’est le PSG. Leonardo et le club connaissent mon envie. Dans ma tête, ma place est ici. Le club m’a transmis sa confiance. Sa prolongation ? il y a des discussions, mais rien n’est encore fait. (sourire). J’espère que ça va aller vite. »