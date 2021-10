Plus que quelques jours avant la fin de la trêve internationale pour le PSG, qui retrouve ce vendredi la Ligue 1 et Angers au Parc des Princes (20h45). Les Rouge & Bleu voudront retrouver le chemin de la victoire après une lourde défaite sur la pelouse du Stade Rennais (2-0) mais ne pourront pas compter sur ses Sud-Américains qui joueront le même soir avec leur sélection. Interrogé par PSG TV, Marquinhos a partagé son amour pour Paris et la France dans son ensemble dans une séquence appelée « l’interview fast ».

« Est-ce que j’ai un côté français en moi ? Oui, beaucoup ! Aujourd’hui j’ai plein d’amis français, j’arrive à parler français, j’arrive à comprendre. Je comprends les Français aujourd’hui et leur manière de vivre. Par exemple je suis impressionné à quel point ma fille parle bien le français.

Si j’aide mes coéquipiers à parler le français ? J’essaye oui… ‘Ney’ surtout ! (rires) Parfois les autres ont des difficultés et ils me demandent si je peux les aider et moi je suis toujours disponible pour aider !

Mon lieu préféré à Paris ? Le Parc des Princes, quand même !

Mon plus beau moment professionnel en France ? Les titres remportés et le Final 8.

Un souvenir avec un coéquipier que je n’oublierais jamais ? Peut-être mes premières années avec Lucas… C’était bien ça ! On était encore des enfants.

Mon chant préféré des supporters ? J’aime quand ils nous remercient et qu’ils disent ‘merci Paris’… Ça veut dire qu’on a réussi et qu’on a gagné ! »