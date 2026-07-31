Marquinhos ne devrait pas prendre sa retraite internationale

Cadre de la sélection du Brésil, Marquinhos ne savait pas s’il allait poursuivre avec la Seleçao. Le capitaine du PSG devrait bien continuer avec la sélection brésilienne.

Présent en sélection nationale brésilienne depuis 2013 (110 sélections, sept buts), Marquinhos est l’un des cadres de la Seleçao entraînée par Carlo Ancelotti. Capitaine et titulaire lors des cinq matches du Brésil lors de la Coupe du monde, le numéro 5 du PSG s’était montré énigmatique sur son avenir en sélection après l’élimination du Brésil par la Norvège en huitièmes de finale du Mondial (2-1). Mais à en croire Carlo Ancelotti, le défenseur central devrait bien poursuivre l’aventure avec la Seleçao.

« Je pense que cette Coupe du monde marque la fin d’une génération de joueurs très importants. À commencer par Neymar, mais aussi Danilo et Casemiro, tous ces joueurs qui avaient plus de 30 ans lors de la Coupe du monde. Je ne vais pas dire que je vais changer l’ensemble des 26 joueurs, lance l’ancien coach du PSG dans une interview accordée à Globo Esporte. Nous allons conserver des joueurs importants, capables de poursuivre notre travail, comme Marquinhos, pour ne citer qu’un nom.«