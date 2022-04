Marquinhos a rejoint le PSG à l’été 2013. Le défenseur central brésilien va terminer sa neuvième saison sous le maillot Rouge & Bleu. L’ancien romain est devenu un cadre de l’effectif et porte le brassard de capitaine depuis deux saisons et le départ de Thiago Silva. Il clame son amour pour le club et la ville de Paris à chaque interview et souhaite terminer sa carrière au PSG. Dans une nouvelle séquence de PSG TV – Le Salon – a été interrogé pour savoir s’il s’attendait à encore être chez les Rouge & Bleu, neuf ans après son arrivée.

« Tu as des objectifs, mais après tu ne peux pas savoir ce qu’il va se passer. Tu essayes de ne pas te projeter trop vite, trop loin. Moi, je me disais : « je veux jouer au foot, dans un beau club, un beau pays ». J’ai profité. Je faisais que de profiter du moment. Le moment que je retiens de ma carrière au PSG ? Le Final 8 quand on est arrivé en finale de la Ligue des Champions. Avec tout le contexte, Dortmund, le Covid, la reprise du foot. Cela a été un moment spécial. Nous, on a été en finale, c’est quand même grand. »