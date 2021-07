Bien plus qu’un match. C’est ainsi que Marquinhos, défenseur et capitaine du PSG comme du Brésil, appréhende le choc contre l’Argentine, affiche de la finale de la Copa America 2021, au stade Maracanã, à Rio de Janeiro. En conférence de presse, mercredi, le défenseur brésilien s’est montré très combatif.

“Les Brésil-Argentine vont bien au-delà d’un simple match de football. Durant mon enfance déjà, c’était un match que je rêvais de jouer. Quand j’avais cinq ou six ans, quand j’ai commencé à jouer au football, je regardais la télévision, je rêvais d’être sur le terrain. Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho… De l’autre côté, Maradona, Messi… Ces noms représentent le football, pas seulement en Amérique du sud, mais dans le monde”, a déclaré Marquinhos. “C’est un gros match, une finale, surtout contre l’Argentine. Nous sommes impatients, avec une grande envie de jouer. Nous nous préparons beaucoup, nous essayons d’analyser au mieux les forces et les faiblesses. Ça va se jouer sur des détails. Nous devons être prêts. Il n’y a pas que la défense qui défend, c’est un effort collectif, partant de l’avant, qui nous aide beaucoup. Messi ? C’est une bête, un grand joueur, qui peut vraiment déséquilibrer un match. Nous devons être très prudents, non seulement avec lui, mais avec tous les joueurs. On a un grand respect, mais là, respect et admiration, on met ça de côté. Sur le terrain ce sera une guerre et celui qui sera le plus fort gagnera. Nous devons savoir gérer toutes les phases du jeu, nous aurons de bons et de mauvais moments. En 90 minutes, c’est difficile pour une équipe de dominer totalement, d’avoir le ballon tout le temps. Ce sera comme un combat de boxe, on va les attaquer et eux aussi. Le vainqueur sera celui qui va commettre le moins d’erreurs. Comme Messi, nous avons des joueurs qui méritent vraiment ce titre. Neymar a hâte de remporter ce titre avec la Seleção. Il y a des fans de Messi, de l’Argentine, du Brésil, de Neymar, de Marquinhos. Tout le monde le mérite, il est normal que les gens veuillent que Messi gagne, à cause de son histoire, pour ce qu’il a accompli, mais nous sommes de l’autre côté et nous essaierons de nous mettre en travers de son chemin. Thiago Silva ? Le rapport que j’ai avec Thiago, ce sont des années ensemble. Au fil des années que nous avons eues au PSG, nous avons beaucoup joué, nous avons fait de bons matchs, des matchs difficiles. On se connaît, on sait quoi faire pour s’entraider. Thiago est mon idole de football la plus proche. Aux Corinthians, j’ai regardé les matches de Thiago, à Fluminense et à Milan aussi. C’est un joueur qui fait ce qu’il a à faire avec excellence. J’ai beaucoup appris de lui, j’ai beaucoup grandi. Je suis content d’être avec lui jusqu’à aujourd’hui, c’est bien de jouer avec quelqu’un comme ça qui peut te faire grandir, t’améliorer à chaque entraînement.”