Marquinhos : « Notre équipe a toujours faim d’aller chercher plus »

Ce jeudi soir, le PSG a dû attendre la séance des tirs au but pour s’offrir le Trophée des champions contre l’Olympique de Marseille (2-2, 4 t.a.b à 1).

Le PSG et Marseille s’affrontaient ce jeudi soir lors du Trophée des champions au Koweït. Dans un match plaisant, le club de la capitale a rapidement ouvert le score grâce à un beau but d’Ousmane Dembélé. Alors qu’il se dirigeait vers une victoire, le PSG a vu Marseille renverser la rencontre en dix minutes avec un penalty de Greenwood et un contre son camp de Willian Pacho. Alors qu’Aubameyang se dirigeait vers le 3-1, l’international équatorien a intercepté le ballon avant de voir Vitinha réaliser une merveilleuse passe en profondeur pour Barcola, qui a parfaitement trouvé Gonçalo Ramos pour l’égalisation. Lors de la séance des tirs au but, les Parisiens ont brillé pour s’offrir le Trophée des champions. Au micro de Ligue 1+, Marquinhos s’est réjoui de ce nouveau succès.

« C’est le moment de la saison où il faut vraiment être performant »

« C’était dur. Il faut aussi valoriser notre adversaire. Ils y ont cru jusqu’à la fin. C’est dommage pour eux, ils n’ont pas réussi. On savait que cela allait être un match difficile, c’est une équipe qui grandit de plus en plus. Ils ont fait face à nous. Pour nous, c’est bien d’avoir des équipes qui font face à nous. Ça nous fait grandir, ça nous met en difficulté. C’est le moment de la saison où il faut vraiment être performant. Ce sont les moments décisifs, un trophée, des éliminatoires qui vont arriver que ce soit en Coupe de France, en Ligue des champions. Il y a aussi la Ligue des champions. On a des points à aller chercher. C’est un moment très important. On les retrouve dans un mois ? C’est ça. On va bien se préparer jusque-là pour faire un meilleur match qu’aujourd’hui et gagner plus tranquillement. Des choses à améliorer ? Toujours. On a un coach qui est très exigeant avec nous. Il va nous dire les choses que l’on doit améliorer. Même moi, à 31 ans, j’ai toujours des choses à améliorer. Il ne faut jamais se relâcher. Il faut toujours chercher à s’améliorer. Notre équipe a toujours faim d’aller chercher plus. »