Marquinhos : « On a pas fait le match qu’il fallait »

Dans un match sans enjeu, le PSG s’est incliné lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC (2-1). Le PSG va désormais se tourner sur la finale de la Ligue des champions.

Pour son dernier match de Ligue 1, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Paris FC (2-1). Après ce match, Marquinhos, le capitaine parisien, est revenu sur cette défaite et a fait un bilan de la saison de la Ligue 1 avant de se projeter sur la finale de la Ligue des champions.

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« On a deux semaines pour bien préparer ce dernier objectif qu’on a »

« Tout le contexte, on le ramène aussi. Tout ce qu’il peut se passer ici, ce sont des choses à prendre, à améliorer, surtout sur une défaite. C’est sûr que l’on a pas fait le match qu’il fallait. Il fallait que l’on fasse mieux, surtout en première mi-temps où on n’était pas à notre niveau. On a réussi quand même à marquer en deuxième. Mais, il faut continuer, lance le capitaine du PSG au micro de Ligue 1 +. On a deux semaines pour bien préparer ce dernier objectif qu’on a. La cérémonie, elle était bien. Dans le contexte, c’est la seule chose que l’on pouvait faire. On a célébré ce titre. On a beaucoup travaillé pour gagner ce titre pendant toute l’année. C’est une ligue qui est très difficile à gagner, surtout cette année. C’est une fin de saison avec beaucoup de challenges encore pour nous. Une finale de Champions League, c’est une des meilleures choses qui peut nous arriver dans une saison. Jouer une finale, c’est ma troisième ici à Paris en 13 ans. Ça montre comment c’est difficile. C’est une fin de saison existante. Même si on a perdu aujourd’hui, on va garder des choses que l’on peut améliorer. C’est sûr que notre coach va un peu nous tirer les oreilles pendant ces deux semaines pour que l’on puisse s’améliorer pour cette finale de Champions League. »