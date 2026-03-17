Marquinhos : « On a toujours faim, on l’a encore montré aujourd’hui »

Le PSG n’a pas tremblé au moment de valider sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions. Marquinhos a aimé la prestation de son équipe contre Chelsea.

Fort de ses trois buts d’avance grâce à sa belle victoire sur la pelouse du Parc des Princes lors du huitième de finale aller (5-2), le PSG n’a pas tremblé à Stamford Bridge pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions (0-3). À l’issue de la rencontre, au micro de Canal Plus Foot, Marquinhos a souligné la belle prestation de son équipe ce mardi soir.

« C’est incroyable ce que l’on a fait ici »

« On a réussi à débloquer ce match très vite. C’était ça notre objectif aujourd’hui. Je pense que notre mentalité depuis l’année dernière, c’est comme ça. Même si on a le score sur le premier match, on est venu ici pour chercher cette victoire. C’est ce que l’on a travaillé cette semaine. On a essayé d’améliorer des choses qu’il fallait pour ce deuxième match. Je pense que l’on a très bien réussi notre match, on a réussi à être costaud dans les moments un peu difficiles, où ils ont eu des occasions. On a réussi à marquer très vite deux buts qui nous ont tranquillisé le match. L’impression de revivre l’espèce d’euphorie des matches de la saison dernière ? On était en sécurité souvent. Je pense que l’on a bien contrôlé le match même si on a perdu quelques ballons en fin de match. Ça montre que l’on a baissé un peu le rythme lors des dernières minutes. On a perdu quelques ballons et ils ont eu des occasions. Pour les prochains matches, il faut que l’on améliore ça. Il faut que l’on reste concentré durant tout le match, c’est très important parce que le match peut tourner très vite dans le mauvais sens. On a vécu ça l’année dernière. Chaque match a son histoire. Le dernier match, à la maison, c’était un match très difficile. On est resté costaud jusqu’à la dernière minute. On a pu enchaîner trois buts en fin de match. Aujourd’hui, on a su marquer très vite. Chaque match a son histoire. C’est ça qui fait de nous une grande équipe depuis la saison dernière. Je pense que l’on a cette mentalité, de savoir gérer les moments difficiles et de profiter de nos moments forts. On a toujours faim. On l’a encore montré aujourd’hui. Même si on avait gagné le premier match, on est venu ici pas pour se mettre derrière, pour défendre. On a pas l’équipe pour ça. On est venu chercher cette victoire ici. C’est incroyable ce que l’on a fait ici. Je pense que 3-0, sur le terrain de Chelsea. Il faut que l’on se rende compte du très beau travail que l’on a fait ici aujourd’hui. On a réussi à contrôler le match. Il faut que l’on continue comme ça, avec cette mentalité. On va affronter que des très grandes équipes jusqu’à notre grand objectif qui est la finale et un possible titre. Mais, il faut y aller pas à pas parce que l’on va avoir un chemin très long encore. Un PSG qui défendait mieux collectivement ? Aujourd’hui, on s’est beaucoup donné défensivement. On a parlé pendant toute la semaine qu’il fallait améliorer les choses. On avait été exposés lors du dernier match. Je sais que notre mentalité, c’est de presser haut. Mais au moment où ils ont sauté la pression, au moment où l’on a pas pu bien presser, il faut revenir le plus vite possible et avoir des aides sur les attaques. Je pense que Chelsea a changé le déplacement de ses attaquants, ce qui nous a peut-être facilité le fait d’être plus compacts. Nous, on a cette mentalité. Mais le dernier match, je pense que l’on a fait un bon match défensivement. Aujourd’hui, on a réussi. Le coach, il a beaucoup parlé de ça, il nous a montré des vidéos, il nous a fait comprendre que ce match d’aujourd’hui, il allait tourner par notre défense, par notre engagement défensif. En attaque, on sait quelle est la qualité que l’on a. On arrive à créer des occasions, à contrôler le jeu. Les difficultés qu’on a eues ces derniers matches, c’était vraiment défensivement et les espaces que l’on laissait. On a fait les choses qu’on avait travaillées pour faire en sorte d’être plus compact et d’avoir plus de tranquillité défensivement. »