Marquinhos : « On était tous conscient des qualités de Dembélé »

Double buteur face au Stade Brestois en Ligue des champions, Ousmane Dembélé continue sur sa folle lancée. Une performance saluée par ses coéquipiers.

Le PSG est irrésistible depuis plusieurs semaines. Et un homme incarne parfaitement ce nouveau visage des Rouge & Bleu : Ousmane Dembélé. Meilleur buteur européen en cette année 2025, le numéro 10 parisien a encore frappé ce mardi soir. Dans le barrage aller de la Ligue des champions face au Stade brestois (0-3), l’international français a inscrit un doublé, portant son total à 18 buts inscrits sur les 11 derniers matches, dont 15 sur les 8 rencontres disputées en 2025.

« Le coach est un admirateur de Dembélé et nous aussi »

De quoi ravir Luis Enrique mais aussi ses coéquipiers. Après la rencontre, le capitaine parisien, Marquinhos, a salué la forme actuelle de son coéquipier, dans des propos rapportés par Le Parisien : « C’est génial. On était tous conscient de ses qualités. Il a su continuer à faire ce qu’il faut en étant plus tueur. C’est magnifique, quand on voit Ousmane comme ça. Il débloque le match et nous offre le résultat. Il arrive à être de plus en plus efficace. Il a trouvé une position qui lui permet de mettre en lumière ses qualités. C’est un joueur différent et ces joueurs-là, quand ils jouent au centre, c’est là qu’on voit leurs qualités dans une zone où tu as moins de temps et d’espace pour agir. Le coach est un admirateur d’Ousmane et nous aussi. C’est une question de confiance et quand elle est là il ne faut pas la laisser partir. »