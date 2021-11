Marquinhos : « On prend des buts que l’on pouvait éviter »

Complètement dominé ce soir contre Manchester City ce soir, le PSG avait pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé. Mais l’entrée en jeu de Gabriel Jesus a tout changé. Le Brésilien a offert le but de la victoire aux Cityzens (2-1). Malgré cette défaite, les Rouge & Bleu sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils sont assurés de terminer deuxième de leur groupe. Au micro de Canal Plus, Marquinhos regrette le manque de

« Il y a deux stratégies différentes dans ce match. City est une équipe qui contrôle le match. Il faut savoir nos forces. On a essayé de bien défendre et avoir le ballon plus possible. C’était un match difficile. C’est une équipe qui presse bien haut. C’est une équipe qui joue compact et haut. On a eu des occasions et on n’a pas su les concrétiser. On prend des buts que l’on pouvait éviter. On pouvait faire mieux, défendre mieux. Ce sont des détails qui font la différence. Les deux buts se ressemblent, ils font toujours ça. On avait travaillé sur leur façon d’attaquer. On connaît nos forces, on a essayé de bien défendre et d’avoir le ballon mais cette équipe presse haut et joue compacte. »

Le capitaine du PSG qui a ensuite évoqué la qualification et la deuxième place. « Affronter un gros ? On va dire que l’on s’en fout. Le plus important était de se qualifier. Dans le passé, on était qualifié premier et on était tombé contre des équipes costaudes. Dès fois, on finit deuxième et on tombe sur une équipe moins forte. Aujourd’hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Le foot est un sport collectif. Il faut savoir jouer avec les hommes que tu as et on va travailler pour ça. Comment s’améliorer ? Il faut travailler sur les détails. On peut améliorer sur ça. Défensivement surtout. On sait que l’on a une force offensive. Si on arrive à bien gérer l’aspect défensif. Il faut savoir que l’aspect défensif, c’est un aspect collectif. Il faut que tout le monde face mieux et que l’on prenne moins de buts. Après, on va marquer avec l’équipe que l’on a devant.«