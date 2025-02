Marquinhos : « On va y aller pour aller chercher cette qualification »

A l’occasion du tirage au sort pour les huitièmes de finale et le reste du tableau de la compétition, le PSG a hérité de Liverpool pour le prochain tour. Une montagne à gravir pour Marquinhos et ses coéquipiers s’ils souhaitent poursuivre l’aventure européenne 2024/2025 au-delà de l’hiver.

Si l’affiche se fait plutôt rare sur la scène européenne ces dernières saisons, ce PSG – Liverpool a une odeur de grand rendez-vous, de choc, d’heure de vérité. En effet, si la dynamique est positive pour les Parisiens, le jeu proposé et les résultats acquis doivent être confirmés face à un prétendant à la victoire finale. Un paramètre dont Marquinhos semble avoir conscience : « Si tu veux gagner la Champions League, il faut avoir de belles confrontations. Nous, on est prêt pour ça, on va y aller pour aller chercher cette qualification. C’est une équipe de Liverpool qui a de l’expérience dans cette compétition. Et nous, on va devoir faire deux grands matchs. De toute façon, c’est la Champions League, et la Champions League c’est joué les grands !« , a déclaré le capitaine du PSG pour le média officiel du club. Dans sa réaction au tirage au sort, le défenseur brésilien est également revenu sur ce que Luis Enrique a réussi à insuffler à son groupe : « Je pense que le groupe est monté en puissance au bon moment. C’est vraiment important d’arriver dans ce moment de la saison comme on est aujourd’hui. L’esprit d’équipe, le collectif est là, c’est notre valeur aujourd’hui. Même les matchs en championnat, ça ne change rien, des fois le coach, il fait des changements, et l’équipe continue avec le même état d’esprit, avec la même intensité. C’est ça notre force aujourd’hui. On l’a montré encore une fois dans notre barrage de Champions League« .

Dans cette double confrontation face à Liverpool, le rôle des supporters est également à souligner selon Marquinhos : « On remercie les supporters pour ce qu’ils font, ils sont toujours derrière nous, dans les mauvais et les bons moments. encore une fois ils seront là-bas, ils seront présents et on va sentir cette énergie. Je suis sûre qu’ils vont nous pousser jusqu’à la dernière minute au Parc dans cette première confrontation, parce que on veut faire un résultat à la maison. Les équipes qui viennent ici ne peuvent pas s’imposer car on a nos supporters, c’est notre force, c’est notre maison. Ça va être un beau duel, et on a besoin de nos supporters pour que ça soit une belle ambiance pour qu’on donne le maximum sur le terrain« .