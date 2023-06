Marquinhos : « On veut que Mbappé reste au PSG »

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de l’actualité depuis le début de semaine. Et le capitaine du PSG, Marquinhos, veut que son attaquant reste chez les Rouge & Bleu.

Depuis sa lettre envoyée au PSG indiquant qu’il ne lèvera pas l’option d’une année supplémentaire dans son contrat, l’avenir de Kylian Mbappé occupe l’espace médiatique. Avec ce choix, l’attaquant de 24 ans sera libre de tout contrat à l’été 2024. Une décision qui n’est pas du goût des dirigeants parisiens, qui ouvrent désormais la porte à un départ cet été. Présent avec le Brésil, le capitaine des Rouge & Bleu, Marquinhos, a été questionné sur le futur de son coéquipier, dans des propos rapportés par L’Equipe. Et il espère que ce dernier restera au PSG la saison prochaine.

« C’est un génie, un talent pur, un leader pour le PSG »

« S’il veut rester, nous aussi on veut qu’il reste. C’est un génie, un talent pur, un leader pour le PSG, il est très important pour nous. Tous les étés, on parle beaucoup de lui, mais il appartient au PSG et il veut rester. On va voir ce qui va se passer. Nous, les joueurs, on veut qu’il reste, car nous avons tous des ambitions élevées. Mbappé est-il heureux au PSG ? Oui, je le sens heureux. Ses statistiques, ses buts et ses performances le confirment. C’est un joueur très important pour le PSG et pour les ambitions du PSG. Il fait bien les choses et il progresse à chaque saison. »