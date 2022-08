Ce dimanche soir, le PSG a rempli le premier objectif de sa saison 2022-2023. Après un échec lors de l’exercice précédent, les Rouge & Bleu ont ramené le Trophée des Champions à Paris après une large victoire maîtrisée face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré (4-0). Séduisant et performant, le club de la capitale a notamment pu compter sur un duo Messi-Neymar omniprésent. Après la rencontre, le capitaine du PSG – Marquinhos – est revenu sur la performance des champions de France, en zone mixte, dans des propos rapportés par L’Equipe et RMC Sport.

La victoire au Trophée des Champions

« C’est très important, on voulait gagner avec la manière. On avait bien travaillé. L’équipe était compacte, on a fait ce qu’il fallait. On est bien, de mieux en mieux dans le système à 3 derrière. Il fallait un temps d’adaptation. On a fait quelques petites erreurs mais on a vite corrigé cela à l’entraînement et avec la vidéo. De plus en plus, on va prendre des automatismes et ça ira mieux. »

La performance de Leo Messi

« Leo (Messi) était très à l’aise sur le terrain aujourd’hui (dimanche), on l’a vu sur le terrain. Il est dans une position qu’il aime bien, le coach a réussi à tirer le meilleur des joueurs et ça a influé sur la performance de tout le groupe. »

Déjà un titre cette saison

« L’’année dernière, il manquait pas mal de joueurs, c’est une saison qui avait commencé différemment. Cette année, on a eu plus de vacances, on a pu faire une bonne préparation. La plupart des joueurs est ici depuis presque un mois, on voit la différence quand on a une bonne préparation et une bonne période de vacances. »

La différence entre Galtier et Pochettino

« Ce sont des philosophies et des schémas différents. On rentre dans une nouvelle étape. Il y a eu des belles choses l’année dernière et il y en a cette saison aussi. Il faut toujours voir le bon côté et oublier les mauvaises choses qui se sont passées. »