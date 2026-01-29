Marquinhos : « On voulait gagner pour se qualifier dans le top 8, c’était ça notre objectif aujourd’hui »

Comme la saison dernière, le PSG devra passer par les barrages pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Marquinhos est revenu sur cette déception.

En concédant le nul sur la pelouse du Parc des Princes contre Newcastle lors de la huitième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (1-1), le PSG a perdu sa place dans le top 8 et donc sa qualification directe en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il devra aller la chercher lors des barrages, dont le tirage au sort aura lieu vendredi midi. À l’issue de la rencontre contre les Magpies, Marquinhos est revenu sur ce nul, qui amènera le PSG à jouer deux matches de plus qu’il aurait préféré ne pas jouer.

« On s’est qualifiés et c’est le point positif de la soirée »

« On voulait gagner pour se qualifier dans le top 8, c’était ça notre objectif aujourd’hui. On a fait le match qu’on a pu, avec de l’intensité, on a créé des occasions, mais malheureusement ils ont profité de leurs points forts : les contre-attaques, les coups francs, les ballons en l’air… Et voilà, chaque équipe a sa philosophie et sa mentalité. Malheureusement, nous n’avons pas obtenu le résultat que l’on voulait, mais on s’est qualifiés et c’est le point positif de la soirée, assure le capitaine parisien pour PSG TV. Maintenant, on va jouer avec les cartes que l’on a, c’est-à-dire se battre à chaque match comme une finale, maintenant, comme on a fait l’année dernière. On ne va jouer que des finales, que des matches importants. On a pu récupérer presque tous nos joueurs, on a Achraf qui est revenu, Ibrahim aussi. Maintenant, il faut aller vers l’avant, travailler de plus en plus et gagner en confiance en tant qu’équipe, comme on a fait l’année dernière, pour pouvoir accomplir nos objectifs de la deuxième partie de saison. Ça va nous donner du rythme, des matches en plus pour jouer et gagner en confiance. Il faut avancer pas à pas, et ne pas regarder trop loin devant. On sait que le chemin est très, très long, et qu’il est très difficile. À chaque match, il va falloir se battre comme si c’était notre dernier match de la saison. »









