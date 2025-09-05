Marquinhos, Pacho, Kvaratskhelia… les résultats des internationaux du PSG

Ce jeudi soir, plusieurs internationaux du PSG étaient concernés par les qualifications à la Coupe du monde 2026.

Dans cette coupure internationale, les différentes sélections disputent les qualifications pour la Coupe du monde 2026. Et ce jeudi, trois Parisiens étaient sur les terrains avec leur sélection respective : Marquinhos (Brésil), Willian Pacho (Equateur) et Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie). De son côté, Matvey Safonov n’a pas pris part au match amical de la Russie face à la Jordanie (0-0).

Géorgie / Turquie (2-3)

Pour son premier match des qualifications à la Coupe du monde 2026, la Géorgie de Khvicha Kvaratskhelia s’est inclinée à domicile face à la Turquie. Titulaire dans l’attaque à deux concoctée par Willy Sagnol, l’ailier du PSG a d’abord vu sa sélection sombrer avec un 3-0 cinglant avec des buts de Mert Müldür (3e) et un doublé de Kerem Aktürkoglu (41e, 52e). Mais le joueur de l’AS Saint-Etienne, Zuriko Davitashvili a sonné la révolte (63e) puis le carton rouge du Turc Baris Alper Yilmaz (71e) a permis à la Géorgie d’accentuer la pression en fin de match. Cependant, le but tardif de Khvicha Kvaratskhelia (90’+8e) n’aura rien changé. La Géorgie débute donc par une défaite et affrontera l’Espagne jeudi prochain.

Titulaire en attaque aux côtés de Georges Mikautadze, Khvicha Kvaratskhelia a disputé l’intégralité de cette rencontre (90 minutes). Outre son but, le joueur de 24 ans a été l’un des offensifs les plus en vue de son équipe avec 62 ballons touchés. Mais, le Parisien a connu un gros déchet technique dans son jeu (21 ballons perdus) et a remporté 9 duels sur 17 disputés. En plus d’une passe clé, de deux tirs cadrés et de 84 % de passes réussies (26/31), l’international géorgien a également provoqué quatre fautes dans cette rencontre.

Le XI de la Géorgie : Mamardashvili – Kakabadze (Gocholeishvili, 85e), Goglichidze, Kashia (c), Lochoshvili (Azarovi, 68e) – Tsitaichvili (Gagnidze, 46e), Kochorashvili, Mekvabishvili (Guliashvili, 81e) , Davitashvili – Mikautadze, Kvaratskhelia

Brésil / Chili (3-0)

Pour la 100e sélection de Marquinhos, le Brésil s’est largement imposé face au Chili (3-0), à l’occasion de la 17e journée des qualifications à la Coupe du monde. Déjà qualifiée pour le Mondial 2026, la Seleção brasileira n’a pas été inquiétée par la lanterne rouge du groupe. L’équipe de Carlo Ancelotti l’a emporté grâce à des réalisations d’Estêvão (38e), Lucas Paqueta (72e) et Bruno Guimarães (76e). Avec ce succès, le Brésil prend la deuxième place du groupe (28 pts) et affrontera la Bolivie la semaine prochaine.

Titulaire aux côtés de Gabriel en charnière centrale, Marquinhos a disputé l’intégralité de la rencontre (90 minutes) en portant le brassard de capitaine. Peu mis en danger, le défenseur du PSG a remporté l’unique duel qu’il a disputé dans cette rencontre (1/1). Dans le jeu, le capitaine brésilien a touché 84 ballons avec un taux de passes réussies proche de la perfection (99 %, 79/80) et un seul ballon perdu. Il s’est notamment montré performant dans son jeu long (6/6). Dans le média Globo Esporte, le défenseur de 31 ans reçoit la note de 6/10. « Sa sobriété habituelle avec le ballon aux pieds, dans les duels et dans les couvertures. Il finit par passer inaperçu car il rend sa mission facile sur le terrain. »

Le XI du Brésil : Alisson – Wesley, Marquinhos (c), Gabriel, D.Santos – Guimarães, Casemiro (A.Santos, 66e) – Estêvão (Luiz Henrique, 66e), Raphinha, Martinelli (Paqueta, 71e) – João Pedro (Kaio Jorge, 71e)

Paraguay / Equateur (0-0)

Également qualifié pour le Mondial depuis quelques mois, l’Equateur défiait le Paraguay dans la nuit de jeudi à vendredi. Et avec le défenseur du PSG, Willian Pacho, titulaire, La Tri a concédé un match nul et vierge (0-0). Dominateurs dans le jeu (62% de possession de balle), les Equatoriens n’ont pas su tromper la vigilance du portier adverse, auteur de trois arrêts. Si ce résultat nul fait chuter l’Equateur à la quatrième place (26 pts), la défense continue d’impressionner dans ces qualifications avec seulement cinq buts encaissés en 17 journées. Et la ligne défensive Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié et Pervis Estupiñán a affiché sa solidité habituelle. Pour son prochain match, l’Equateur affrontera l’Argentine, large leader du groupe (38 pts).

Le défenseur du PSG, Willian Pacho, a disputé l’intégralité du match (90 minutes) et a une nouvelle fois impressionné. Il a remporté 4 duels sur 5 et réalisé 7 récupérations. Avec 81 ballons touchés, pour seulement 4 pertes de balle, l’ancien de Francfort a un taux de réussite de 96 % dans ses passes. Il a notamment été précis dans son jeu long (4/6).

Le XI de l’Equateur : Galindez (c) – Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán (Torres, 85e) – Preciado, Alcivar, Vite (Mercado, 90e), Angulo (Minda, 85e) – Paez (Plata, 70e) – E.Valencia (K.Rodriguez, 70e)