Marquinhos, Pacho… Les résultats des internationaux du PSG

Hier, cinq joueurs du PSG étaient concernés par les derniers matches de la trêve internationale de novembre. Il faudra attendre le mois de mars pour retrouver une trêve internationale.

Le PSG va retrouver les terrains vendredi soir (21 heures, DAZN) avec la réception – au Parc des Princes – de Toulouse pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Hier, cinq joueurs du club de la capitale étaient encore concernés par des matches avec leurs sélections nationales respectives. Pour les Qualifications à la Coupe du monde 2026, le Brésil recevait l’Uruguay pour le compte de la 12e journée. Marquinhos, seul joueur brésilien du PSG convoqué lors de cette trêve internationale, était titulaire contre les Uruguayens. Il a participé à toute la rencontre. La Seleçao a concédé le match nul. Valverde avait ouvert le score pour la Celeste (0-1, 55e) avant de voir Gerson égaliser (1-1, 62e). Avec ce partage des points, les Brésiliens sont cinquièmes de ces qualifications et devraient pour l’instant passer par des barrages pour se qualifier. Toujours dans le cadre des Qualifications au Mondial 2026, l’Equateur de Willian Pacho affrontait la Colombie. Et les Equatoriens se sont imposés grâce à un but rapide d’Enner Valencia (0-1, 7e) malgré une rencontre jouée à 10 contre 11 pendant 56 minutes. Le défenseur du PSG a joué l’intégralité de la rencontre. Avec ce succès, les Equatoriens se classent troisièmes.

Désiré Doué titulaire avec les Espoirs

Toujours pour les Qualifications à la Coupe du monde 2026, mais cette fois-ci dans la zone Asie, la Corée du Sud affrontait la Palestine. Après avoir rapidement été mené au score (12e), les Sud-Coréens ont égalisé par Heug-min Son quatre minutes plus tard. Avec ce match nul (1-1), La Corée du Sud est première de son groupe. Lee Kang-in était titulaire et a joué 72 minutes. De son côté, Désiré Doué était titulaire lors du match amical contre l’Allemagne de l’équipe de France Espoirs. Le numéro 14 du PSG a joué 86 minutes de jeu. Après avoir été menés de deux buts grâce à un doublé de Beier (4e, 50e), les Bleuets ont réussi à égaliser grâce à des buts de Mathys Tel sur penalty (2-1, 62) et Tchaouna (2-2, 93e). Enfin, Yoram Zague était concerné par un match de l’équipe de France U19. Elle affrontait l’Écosse et a concédé le match nul (0-0). Un point qui permet aux Français de terminer en tête de son groupe pour le tour Élite du printemps prochain menant à la phase finale de l’Euro U19 2025. Le titi était titulaire et a joué l’intégralité de la rencontre.