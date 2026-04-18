Marquinhos-Pacho, meilleure charnière de l’histoire du PSG ?

Le PSG possède l’une des meilleures défenses centrales du monde. Avec Willian Pacho et Marquinhos, a-t-on la meilleure charnière de l’histoire du PSG ?

Le PSG a deux des meilleurs défenseurs centraux au monde avec Willian Pacho et Marquinhos. Les deux ont été des artisans de la victoire en Ligue des champions la saison dernière et répondent encore présent lors de cet exercice 2025-2026, preuve en est leur quart de finale retour monstrueux sur la pelouse d’Anfield contre Liverpool. Si cela ne fait qu’un an et demi qu’ils jouent ensemble, les deux Sud-Américains peuvent-ils être considérés comme la meilleure défense de l’histoire des Rouge & Bleu. C’est la question que se pose L’Equipe ce samedi matin dans son édition du jour.

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Une belle alchimie entre les deux

Le quotidien sportif se demande si la charnière actuelle du PSG est plus forte que la paire Marquinhos-Thiago Silva au prétexte qu’elle a contribué à mener le PSG à la première Ligue des champions de son histoire. L’Equipe se demande aussi si les trophées valent plus que la longévité. « Et si c’est le cas, où classer le tandem Roche-Ngotty, qui avait conquis l’Europe une première fois en 1996 ? » En termes de classe et de dureté, la charnière Roche-Ricardo n’est-elle pas la référence absolue, se questionne le quotidien sportif. Pour Ricardo, la charnière Marquinhos-Pacho est la plus forte. « Il n’y a pas de débat. Mais c’est aussi l’histoire d’une équipe et d’un formidable travail par Luis Enrique et Luis Campos. En tout cas, en termes de solidité, de technique, de complémentarité, ce qu’ils dégagent, c’est quelque chose de très rare, même en Europe », souligne Ricardo auprès de L’Equipe. Au-delà des trophées, l’alchimie entre Marquinhos et Willian Pacho frappe également les esprits, avance le quotidien sportif. Cette complicité a transformé le capitaine du PSG. Il semble avoir trouvé avec Pacho son parfait alter égo, conclut L’Equipe.